Khoảnh khắc gây bão của Tổng thống Donald Trump hôm qua

Tổng thống Donald Trump dường như đã suýt ngủ gật nhiều lần trong cuộc họp Nội các vào thứ Ba, ngày 2 tháng 12.

Tổng thống 79 tuổi, đôi khi nheo mắt lại, và ít nhất một lần đã nhắm hẳn mắt. Trong một khoảnh khắc đáng chú ý khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phát biểu, ông Trump dường như đã nhắm mắt hoàn toàn trong vài giây trước khi nghiêng người về phía trước để tham gia vào nhận xét của ông Lutnick.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp hôm qua

Vẻ ngoài mệt mỏi của ông Trump xuất hiện một ngày sau khi ông bắt đầu chuỗi bài đăng đêm khuya trên Truth Social, nơi ông chia sẻ hơn 160 bài đăng từ 7 giờ tối thứ Hai, ngày 1 tháng 12, đến nửa đêm. Tổng thống Mỹ đã trở lại nền tảng này vào lúc 5 giờ 48 phút sáng thứ Ba.

Khi phóng viên của PEOPLE liên hệ để hỏi về thái độ của ông, Nhà Trắng đã cung cấp một tuyên bố từ Thư ký báo chí Karoline Leavitt.

Bà Leavitt, 28 tuổi, cho biết: “Tổng thống Trump đang lắng nghe chăm chú và điều hành toàn bộ cuộc họp Nội các marathon kéo dài ba giờ”.

Năm ngoái, Tổng thống đã phủ nhận các báo cáo cho rằng ông đã ngủ gật tại tòa trong phiên tòa xét xử hình sự ở New York. Sau nhiều báo cáo mô tả ông Trump ngủ thiếp đi trong phòng xử án ở Manhattan – với tờ The New York Times viết rằng: "Ông Trump dường như đã gật gù vài lần, miệng hơi há ra và đầu gục xuống ngực" – ông Trump đã phủ nhận những mô tả này.

Trước đó, một báo cáo gần đây của The New York Times khiến Tổng thống tức giận đã nêu chi tiết sự thay đổi trong lịch trình của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, trong đó tờ báo cho rằng ông đã cắt giảm các lần xuất hiện trước công chúng. Những cáo buộc này sau đó đều bị phản đối.

Nguồn: People