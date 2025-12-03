Mỹ dừng xử lý hồ sơ nhập cư từ 19 quốc gia

Ảnh minh họa

Quyết định này áp dụng với công dân 19 quốc gia vốn đã bị đưa vào diện cấm đi lại từ tháng 6 nhằm siết chặt nhập cư.

Danh sách được Chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra sau vụ 2 lính vệ binh quốc gia Mỹ bị tấn công vào tuần trước. Nghi phạm bị là người đàn ông gốc Afghanistan.

Danh sách Mỹ vừa đưa ra có Afghanistan, Somalia, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Venezuela…

Quy định mới yêu cầu tạm dừng toàn bộ hồ sơ đang chờ xử lý và bắt buộc những người từ các quốc gia trong danh sách phải “trải qua quy trình rà soát lại kỹ lưỡng, bao gồm phỏng vấn và nếu cần thiết, phỏng vấn lại, nhằm đánh giá đầy đủ mọi nguy cơ đối với an ninh quốc gia và an toàn công cộng”.

Sharvari Dalal-Dheini, Giám đốc cao cấp phụ trách quan hệ chính phủ của Hiệp hội Luật sư nhập cư Mỹ, cho biết tổ chức đã nhận được báo cáo về việc hủy các buổi phỏng vấn nhập tịch và điều chỉnh tình trạng cư trú với những người đến từ các quốc gia nằm trong danh sách.

Reuters