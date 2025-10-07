Trực thăng rơi trên đường cao tốc ở Mỹ, 3 người bị thương

Chiếc trực thăng nằm úp ngược sau vụ tai nạn (Ảnh: Sky News) Theo Sky News

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc trực thăng y tế nằm lật úp trên làn đường hướng Đông của Quốc lộ 50.

Chiếc trực thăng đã chở một bệnh nhân đến bệnh viện và đang trên đường trở về nơi xuất phát thì gặp phải "tình trạng khẩn cấp trên không" ngay sau 19h ngày 6/10 (giờ địa phương) - theo Đại úy Justin Sylvia thuộc Sở Cứu hỏa Sacramento.

Ông Justin Sylvia cho biết có một phi công, một y tá và một nhân viên y tế (2 phụ nữ và 1 nam giới) trên trực thăng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Những người này đã được đưa đến các bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân viên thực thi pháp luật đứng gần xác trực thăng (Ảnh: AP)

Một trong hai phụ nữ bị mắc kẹt bên dưới trực thăng. Người dân có mặt trên đường cao tốc hỗ trợ nhân viên cứu hỏa nâng một phần trực thăng ra khỏi đường để giải cứu nạn nhân và đưa cô lên xe cứu thương.

"Khoảng 15 người đã phải dùng hết sức lực để di chuyển chiếc trực thăng lên vừa đủ để đưa cô ấy ra ngoài" - ông Sylvia phát biểu tại một cuộc họp báo - "Hiện tại, có một bãi đổ nát khá lớn xung quanh đó. Điều may mắn cho chúng tôi là chiếc trực thăng đã không bốc cháy".

Không có phương tiện nào liên quan đến vụ rơi trực thăng và không ai trên đường cao tốc bị thương - ông Sylvia thông tin, đồng thời nói thêm rằng điều này "thật kinh ngạc" vì chiếc trực thăng đã rơi xuống giữa đường.

"Mọi người báo cáo rằng họ nhìn thấy chiếc trực thăng lao xuống rất nhanh. Vì vậy, tất cả các phương tiện giao thông đều đi chậm lại" - ông giải thích.

Chiếc trực thăng sau vụ tai nạn (Ảnh: Sky News)

Nghị viên Hội đồng thành phố Sacramento Lisa Kaplan cho biết bà đã đi cùng lực lượng thực thi pháp luật địa phương ứng phó với vụ tai nạn trực thăng. Bà mô tả có những cột khói trắng bốc ra từ chiếc trực thăng bị rơi.

Theo Sĩ quan Michael Harper - người phát ngôn của Đội Tuần tra đường cao tốc California, đường cao tốc này dự kiến sẽ bị đóng cửa trong một khoảng thời gian. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn máy bay vẫn đang được điều tra.

Chiếc trực thăng thuộc về Dịch vụ Y tế Hàng không REACH và đơn vị này đã xác nhận rằng 3 thành viên phi hành đoàn đã bị thương trong vụ tai nạn.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Theo Sky News