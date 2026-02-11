Trong chưa đầy 48 giờ, Elon Musk nhận 2 tin ‘sét đánh’ liên tiếp: Khủng hoảng sắp ập tới?

“Đã đến lúc tôi phải điều chỉnh lại quan điểm của mình về bức tranh toàn cảnh. Năm 2026 sẽ là một năm điên rồ và có khả năng là năm bận rộn nhất (và quan trọng nhất) đối với tương lai của loài người chúng ta”, ông viết trên X.

Ông Jimmy Ba đã báo cáo trực tiếp cho Elon Musk. Ông chịu trách nhiệm điều hành chính cho đến cuối năm ngoái, khi một phần công việc được chia cho hai người đồng sáng lập khác là Tony Wu và Guodong Zhang.

Ông Jimmy Ba là người đồng sáng lập thứ hai rời công ty trong vòng chưa đầy 48 giờ. Ông Wu đã thông báo từ chức, rời khỏi công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo này vào tối ngày 9/2. Tài khoản Slack của ông Wu đã bị vô hiệu hóa ngay trước khi thông báo được đưa ra.

Trước khi ông Wu rời đi, xAI đã trải qua một đợt tái cấu trúc và một số trách nhiệm của ông đã được chuyển giao cho ông Zhang.

Elon Musk đã thành lập công ty trí tuệ nhân tạo xAI vào năm 2023 với 11 người đồng sáng lập khác. Tính đến hiện tại, sáu người đã rời công ty, trong đó 5 người từ chức trong năm 2025.

Elon Musk từng nói ông xây dựng xAI như một giải pháp thay thế cho những chatbot như ChatGPT của OpenAI. Trong năm qua, xAI đã vướng vào hàng loạt thị phi. Tháng 7 năm ngoái, xAI đã ra mắt một hình đại diện kỹ thuật số gợi cảm có tên "Ani". Chatbot Grok cũng đã có những phát ngôn bài Do Thái. Gần đây nhất, xAI đã bị chỉ trích dữ dội sau khi Grok bắt đầu tạo ra những hình ảnh nhạy cảm không được sự đồng ý của người thật.

Tuần trước, Elon Musk thông báo rằng xAI sẽ sáp nhập với công ty SpaceX của ông. Công ty này được cho là đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay, với định giá SpaceX có thể ở mức 1.500 tỷ USD.

Theo BI