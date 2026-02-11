Tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới bị lừa 400 triệu USD

Theo Reuters, các công tố viên Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với một nhóm công ty viễn thông sau khi HPS Investment Partners - nhánh tín dụng tư nhân của BlackRock - phát hiện hơn 400 triệu USD khoản vay mà họ cung cấp bị bảo đảm bằng những khoản phải thu giả mạo.

Trung tâm của vụ việc là Bankim Brahmbhatt - một giám đốc điều hành ít tên tuổi, nhưng kiểm soát các công ty vay vốn quy mô lớn từ HPS. Từ năm 2020, các quỹ do HPS quản lý bắt đầu rót vốn cho những doanh nghiệp liên quan đến Brahmbhatt. Các khoản vay này được bảo đảm bằng các khoản phải thu mà doanh nghiệp tuyên bố đang được những tập đoàn viễn thông lớn nợ.

Tuy nhiên, theo cáo buộc trong hồ sơ gửi tòa án Delaware hồi đầu năm, HPS cho rằng toàn bộ hệ thống chứng từ dùng để xác minh các khoản phải thu đó đã bị làm giả. Các quỹ của HPS mô tả đây là “một vụ gian lận đặc biệt trắng trợn và trên diện rộng”.

Cuộc điều tra hiện do Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Đông New York (EDNY), đặt tại Brooklyn, dẫn dắt. Trong tổng số 430 triệu USD mà HPS đã cho vay, khoảng một nửa được tài trợ bằng đòn bẩy tài chính từ BNP Paribas. Cả BlackRock, EDNY và BNP Paribas đều từ chối bình luận, trong khi Brahmbhatt chưa phản hồi.

Vụ gian lận xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với BlackRock - công ty đã mua lại HPS Investment Partners hồi đầu năm 2025 như một phần trong kế hoạch mở rộng sang thị trường tín dụng tư nhân. Tờ Wall Street Journal lưu ý rằng HPS bắt đầu cho các công ty có liên hệ với Brahmbhatt vay ngay từ tháng 9 năm 2020, sau đó mở rộng từ 385 triệu đô la vào năm 2021 lên khoảng 430 triệu đô la vào tháng 8 năm 2024.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện vào tháng 7 năm 2025, khi một nhân viên của HPS phát hiện những điểm bất thường trong địa chỉ email của khách hàng để xác minh hóa đơn. Báo cáo cho rằng một số địa chỉ đến từ các tên miền giả mạo, bắt chước các công ty thật, và cuộc điều tra sâu hơn cho thấy một số thư từ đã bị làm giả.

Một nhân viên của HPS đã tìm đến văn phòng các công ty thuộc sở hữu của Brahmbhatt tại Garden City, New York. Những người thuê nhà gần đó đều xác nhận nơi này không có nhân viên nào ra vào. Cả toà nhà bị khoá kín. ﻿

Theo các chuyên gia, vụ việc không chỉ dừng lại ở một nghi án gian lận riêng lẻ. Các quỹ của HPS là những phương tiện tài chính chuyên về asset-backed finance - một phân khúc ngách của thị trường tín dụng tư nhân. Đây là lĩnh vực tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua, nhưng gần đây bắt đầu bộc lộ các rủi ro đáng lo ngại.

Những vụ phá sản gần đây như First Brands, nhà cung cấp linh kiện ô tô lớn tại Mỹ, hay công ty cho vay dưới chuẩn Tricolor đã làm gia tăng quan ngại về độ bền vững của thị trường tín dụng tư nhân trị giá hàng nghìn tỷ USD tại Mỹ. Hệ lụy là hàng tỷ USD nợ chưa được công bố và các khoản thua lỗ âm thầm tại nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư lớn.

Trong bối cảnh đó, nghi án các khoản phải thu “ảo” liên quan đến HPS đang làm dấy lên câu hỏi lớn hơn: liệu sự tăng trưởng nóng của tín dụng tư nhân, với các cấu trúc cho vay phức tạp và mức độ minh bạch hạn chế, có đang che giấu những rủi ro hệ thống mới cho thị trường tài chính Mỹ?

Được biết, BlackRock là tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản quản lý, phụ trách hàng nghìn tỷ USD cho các quỹ hưu trí, chính phủ, tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu. Được thành lập năm 1988 và có trụ sở tại New York, BlackRock xây dựng vị thế dựa trên năng lực quản trị rủi ro, nền tảng công nghệ Aladdin và mạng lưới đầu tư trải rộng từ cổ phiếu, trái phiếu đến các tài sản thay thế.

Trong hơn một thập kỷ qua, bên cạnh mảng ETF nổi tiếng iShares, BlackRock đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang lĩnh vực private markets - bao gồm hạ tầng, bất động sản và đặc biệt là tín dụng tư nhân (private credit), nhằm tận dụng nhu cầu tìm kiếm lợi suất cao hơn trong môi trường lãi suất biến động. HPS Investment Partners được coi là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược này.

Theo: Reuters, WSJ