Chủ nhà qua đời mới 12 phút, người giúp việc đã trộm 350 triệu đồng

Cảnh sát Thượng Hải vừa thông báo một vụ án trộm cắp hy hữu, khi một người giúp việc đã trộm 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) từ di sản của chủ nhà chỉ 12 phút sau khi người này qua đời. Sau đó, đối tượng tiếp tục lấy đi tổng cộng 500.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng) cùng nhiều ngọc khí giá trị mang đi bán lại trước khi bị bắt giữ.

Theo tờ Tân Dân Buổi Chiều, vào ngày 23 tháng 12 năm 2025, đồn cảnh sát Mẫn Hàng, Thượng Hải nhận được tin báo từ bà Trương. Bà cho biết em trai mình là ông Trương dù đã qua đời nhưng tài khoản ngân hàng vẫn phát sinh các giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng), một sự việc hết sức kỳ lạ.

Chủ thẻ đã qua đời vẫn có thể tiêu tiền?

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ông Trương qua đời lúc 9 giờ 33 phút ngày 17 tháng 12 năm 2025. Chỉ 12 phút sau đó, một khoản tiền 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) đã bị chuyển ra khỏi thẻ ngân hàng của ông.

Các mốc thời gian chuyển khoản tập trung chủ yếu trong vòng hai ngày sau khi ông Trương mất. Cụ thể, ngay trong ngày ông qua đời, tài khoản bị chuyển đi 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) và bị rút mặt 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) từ cây ATM. Ngày hôm sau, thêm 290.000 NDT (khoảng 1,015 tỷ đồng) tiếp tục được chuyển đi.

Thông qua hồ sơ giao dịch, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Lưu, người giúp việc của ông Trương, và triệu tập đối tượng đến cơ quan công an để phối hợp điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Lưu thừa nhận đã làm giúp việc gia đình chăm sóc sinh hoạt cho ông Trương suốt 4 năm qua. Sau khi ông qua đời, Lưu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm khai nhận: "Những năm qua, tôi là người trực tiếp thao tác điện thoại của ông ấy để chi trả các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày, vì vậy tôi biết mật khẩu thanh toán".

Sau khi chuyển tổng cộng 500.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng) từ tài khoản, Lưu còn lấy đi một số lượng lớn ngọc thạch, ngọc khí từ hai căn nhà của ông Trương để bán lấy lời. Để tránh bị người nhà ông Trương phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất tiền, Lưu thậm chí còn cố gắng xóa các hồ sơ chuyển khoản liên quan.

Chưa dừng lại ở việc chuyển tiền, nghi phạm còn bán tháo ngọc khí của chủ nhà

Không lập di chúc, tài sản thuộc về ai?

Cảnh sát Cố Tuyết Kiện thuộc chi nhánh công an Mẫn Hàng cho biết: "Ông Trương khi còn sống không lập di chúc, vì vậy di sản của ông sẽ được chia theo trình tự thừa kế pháp định. Những người thừa kế hàng thứ nhất gồm vợ, con cái và cha mẹ. Do vợ ông Trương đã mất và ông không có con cái, nên người mẹ sẽ là người nhận di sản".

Trong vụ án này, ông Trương không lập di chúc để lại tài sản cho Lưu, đôi bên cũng không có quan hệ thừa kế pháp định. Do đó, hành vi của nghi phạm Lưu nhằm mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp, bí mật lấy đi tài sản không thuộc về mình từ người mẹ của ông Trương là hành vi cấu thành tội trộm cắp. Hiện Lưu đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự.