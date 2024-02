Trọn vẹn clip Mai Phương thuyết trình gây sốt CK Head to Head: Lố giờ nhưng xử lý đầy bản lĩnh, kết quả ra sao?

Trưa 23/2, Huỳnh Nguyễn Mai Phương - đại diện Việt Nam tại Miss World bước vào phần thi Chung kết Head to Head Challenge (Thử thách đối đầu). Theo đó, top 25 sẽ có 3 phút để trình bày những điểm nổi bật trong dự án nhân ái của bản thân, người chiến thắng có nhiều cơ hội chạm tay gần hơn với chiếc vương miện danh giá. Dù đã người thi cuối cùng nhưng Mai Phương vẫn rất bình tĩnh, tự tin thể hiện trình độ tiếng Anh và bản lĩnh trước ban giám khảo cũng như các nàng hậu quốc tế.

Miss World Vietnam 2022 giới thiệu về dự án "Yako by MaiPhuong" và lan toả thông điệp mong muốn dựa vào sức ảnh của cá nhân, cuộc thi để bán được nhiều chiếc áo, nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Mai Phương cũng khoe sau khi cô đến Ấn Độ thi Miss World thì các cộng sự ở Việt Nam đã bán được hơn 70 triệu đồng trong 3 tiếng thông qua hình thức livestream.

Trong phần thi này, Mai Phương ghi điểm ở chi tiết nói "Xin chào" một cách đầy tự hào bằng tiếng Việt trước khi bắt đầu trình bày. Không chỉ thế, đại diện Việt Nam còn gây ấn tượng vì không phụ thuộc vào điện thoại, tài liệu mà thuyết minh một cách rất chân thành, tự nhiên. Dù đã cố gắng hết sức nhưng Hoa hậu Mai Phương không được gọi tên vào top 5 Head to Head Challenge, danh sách này bao gồm: Miss World Anh, Miss World Lebanon, Miss World Nigeria, Miss World Botswana, Miss World Zimbabwe. Người chiếc thắng phần thi Head to Head Challenge sẽ được công bố trong Chung kết Miss World diễn ra vào 9/3 tại Ấn Độ.

Clip: Mai Phương tự tin trong Chung kết Thử thách đối đầu ở Miss World

Mai Phương diện đồ thanh lịch, xuất hiện xinh đẹp và tự tin trong vòng 2 Head to Head Challenge

Mai Phương đã mang những chiếc áo của thương hiệu Yako đến buổi dự thi để giới thiệu

Top 25 toàn những đối thủ mạnh, ai cũng có dự án ấn tượng, Mai Phương không được gọi tên vào top 5 nhưng để lại nhiều điểm cộng trong mắt công chúng

Cụ thể, Mai Phương chia sẻ trong vòng 2 Head to Head Challenge: "Xin chào, thật vinh dự cho Mai Phương đã có mặt ở đây ngày hôm nay để trình bày với tất cả mọi người dự án mà tôi đã làm để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Tôi là một cô gái của nghệ thuật, một người luôn tin vào phép màu của tình yêu, tôi muốn tạo ra sự bền vững trong việc giúp đỡ mọi người. Đó là lý do tôi tạo nên Yako by MaiPhuong, đây là thương hiệu thời trang phi lợi nhuận mà tôi và ekip tại Việt Nam mang đến đây. Khi tôi là một sinh viên năm nhất đại học, tôi luôn mong muốn có thể được làm nhiều dự án thiện nguyện nhưng lúc đó tôi chỉ có một số tiền ít ỏi. Vì vậy, tôi đã tập hợp một nhóm bạn để gom góp quần áo, thức ăn để cùng đi vài nơi giúp đỡ mọi người, chúng tôi còn ca hát, vui chơi cùng họ. Nhưng tôi luôn mơ về thứ gì đó lớn lao hơn, thứ gì đó có thể giúp đỡ mọi người về lâu dài, và đó là lý do tôi ở đây giới thiệu về Yako by MaiPhuong.

Khi tôi đến Ấn Độ, những cộng sự của tôi đã làm việc rất chăm chỉ và bán được tầm 8000 đô la (196 triệu đồng) để giúp đỡ mọi người. Tôi cảm ơn sức ảnh hưởng của Miss World, tối hôm qua chỉ trong vòng 3 giờ chúng tôi đã bán được 3000 đô la (73 triệu đồng) bằng cách livestream trên mạng xã hội.

Có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Bạn có thể thay đổi cả thế giới nếu bạn tin tưởng vào những gì mình đang làm. Với cá nhân tôi, tôi sẽ không bao giờ ngừng giúp đỡ mọi người, đó là điều tôi muốn làm nhất và mang lại hạnh phúc cho tôi. Hôm nay tôi cũng mang áo Yako đến đây, bây giờ mọi người đều có thể trở thành đại sứ cho chiếc áo này, điều đó có thể giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa".

Mai Phương không phụ thuộc vào điện thoại hay tài liệu mà trình bày dự án một cách rất chân thành và quyết tâm

Mai Phương giới thiệu về chiếc áo hình con mèo có 1 nốt ruồi bên má giống với cô

Trước khi kết thúc, Mai Phương còn khiến ban giám khảo và nhiều nàng hậu bật cười khi tranh thủ "rao bán" áo thun: "Bây giờ tôi tự tin ở đây để hợp tác với các bạn, chúng ta có thể cùng nhau bán nhiều áo hơn sẽ kiếm được nhiều tiền và giúp đỡ nhiều người hơn. Điều đó sẽ tạo được một tương lai tốt đẹp cho thế giới".

Mặc dù được ban giám khảo báo hiệu hết giờ lúc bài thuyết trình chưa kết thúc, Mai Phương vẫn có cách xử lý đẹp lòng khán giả. Theo đó, nàng hậu đã đẩy nhanh tốc độ nói, vẫn giữ phong thái đĩnh đạc, không bị mất bình tĩnh, kiểm soát giọng và cách nhấn nhá đầy chuyên nghiệp. Mai Phương chia sẻ vô cùng tự nhiên và kết thúc bằng nụ cười tươi khiến cả khán phòng vỗ tay cho cô. Dù lố khoảng 30s thời gian quy định tuy nhiên Mai Phương để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người xem. Khắp các diễn đàn, fan Việt thể hiện niềm tự hào và thích thú với cách xử lý đáng yêu của cô nàng.

Cả ban giám khảo, dàn đối thủ đều rất hào hứng và vui vẻ khi nghe Mai Phương trình bày

Kết thúc phần thi Head to Head, Mai Phương cũng nhanh chóng có những chia sẻ đến khán giả của mình: "Mai Phương đã hoàn thành xong phần thi của mình tại Head to Head Challenge. Mai Phương rất tự hào khi có thể nói với thế giới về những gì mình và đồng đội của mình tại Việt Nam đã làm, đã nỗ lực để có thể xây dựng Yako.

Tuy không có mặt trong Top 5 nhưng biết được mọi người đã biết đến và ủng hộ Yako nhiều hơn là điều khi Mai Phương thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm xúc dâng trào lắm, tự hào lắm về team của mình. Những đại diện xung quanh cũng gửi lời động viên Mai Phương, các bạn quý và yêu mến dự án của Việt Nam. Vì thế Phương nghĩ chúng ta đã thành công. Hãy tiếp tục ủng hộ Yako để tạo nên nguồn quỹ hỗ trợ nhiều người khó khăn hơn nhé".