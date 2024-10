Xót xa tâm thư các thành viên One Direction gửi Liam Payne, Zayn tự trách vì chưa kịp làm 1 điều

Thông tin nam ca sĩ Liam Payne (cựu thành viên One Direction) qua đời khiến khán giả toàn cầu chấn động vào sáng 17/10 (giờ Việt Nam). Nam ca sĩ 31 tuổi đã ngã xuống từ tầng 3 ban công khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina vào chiều tối 16/10 (giờ địa phương). Theo báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ, Liam Payne bị đa chấn thương, vỡ hộp sọ chảy máu trong và ngoài dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi Liam Payne qua đời, không chỉ người hâm mộ mà cả dàn sao Âu Mỹ cũng bàng hoàng, đau lòng trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ. Là những người từng đồng hành cùng Liam Payne nhưng 4 thành viên còn lại của One Direction lẫn ông bầu Simon Cowell gây bàn tán khi không bất kỳ động thái nào trên MXH. Phải 1 ngày sau khi Liam Payne qua đời (18/10), mỗi thành viên trong One Direction mới có những lời tiễn biệt người đồng đội thân thiết.

Cơ duyên đến từ The X Factor, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan và Zayn Malik được ông bầu Simon Cowell tập hợp, lập nên One Direction

Trên trang cá nhân, Harry Styles cho biết anh cực kỳ sốc và đau buồn khi Liam Payne ra đi đột ngột. "Tôi đau buồn trước sự ra đi của Liam. Niềm vui lớn nhất của anh ấy là làm cho mọi người hạnh phúc, và tôi vinh dự có cơ hội ở bên anh ấy trong suốt quá trình đó. Liam là người sống cởi mở, năng lượng, ấm áp và luôn yêu thương, ủng hộ mọi người. Những năm tháng chúng tôi bên nhau là những năm tháng đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn nhớ về anh ấy, người bạn thân yêu của tôi. Tôi cũng đau lòng cho Karen, Geoff, Nicola và Ruth, đặc biệt là con trai Bear của Liam và tất cả những người trên khắp thế giới đã biết và yêu mến anh ấy".

Harry Styles cho biết vinh dự đã có được cơ hội làm việc, đồng hành cùng Liam Payne

Trong khi đó Zayn Malik vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người anh thân thiết chung nhóm. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết những dòng hồi tưởng lại kỷ niệm khi cả hai cùng ra mắt với One Direction ở độ tuổi thiếu niên. Zayn Malik chia sẻ anh hối tiếc, tự trách vì đã bỏ lỡ vô số cơ hội nói lời cảm ơn với Liam Payne.

"Liam à, tôi hy vọng bạn có thể nghe tôi nói vào lúc này. Tôi đã ích kỷ khi nghĩ rằng chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc trò chuyện với nhau nữa. Giờ đây, tôi vô cùng hối tiếc khi chưa bao giờ cảm ơn bạn khi bạn ủng hộ tôi, cùng tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong đời. Khi tôi 17 tuổi, phải xa gia đình để bước vào showbiz, bạn đã luôn ở cạnh tôi. Bạn an ủi tôi, dành tình yêu thương cho tôi mỗi khi tôi sa sút tâm trạng vì nhớ nhà. Chúng ta đã đôi lần xung đột vì tính cách bướng bỉnh, cố chấp, lúc nào cũng muốn tìm ra lỗi sai của người khác của bạn. Nhưng trong lòng tôi, tôi lúc nào cũng tôn trọng, quý mến bạn. Nói đến âm nhạc, Liam à, tôi nghĩ bạn là nghệ sĩ hoàn hảo nhất, chuyên nghiệp nhất. Khi chúng ta đứng trên sân khấu, tôi luôn tin tưởng bạn vì tôi biết rằng bạn biết cách phải lái con tàu One Direction đi đúng hướng thế nào.

"Nhưng giờ đây, tôi đã mất đi 1 người anh em thân thiết. Tôi không biết phải làm gì để được ôm, nói lời tạm biệt tử tế với bạn. Vào lúc này, tôi muốn được nói với bạn rằng tôi yêu quý, tôn trọng bạn rất nhiều. Tôi sẽ sẽ trân trọng, cất giữ tất cả những kỷ niệm đẹp của chúng ta trong tim mãi mãi. Hiện tại, không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi ngoài 2 từ đau khổ. Liam à, hãy yên nghỉ. Dù bạn ở đâu, chúng tôi One Direction và người hâm mộ vẫn mãi hướng về bạn, yêu thương bạn".

Zayn Malik hối tiếc vì không kịp nói lời cảm ơn với Liam. Liam Payne từng ở bên động viên, cùng Zayn vượt qua nỗi nhớ gia đình, sự trống trải khi vào showbiz ở độ tuổi thiếu niên

Louis Tomlinson cũng chia sẻ rằng anh "vô cùng đau khổ" vì đã "mất đi một người em". "Liam là người mà tôi ngưỡng mộ mỗi ngày. Cậu ấy có 1 tâm hồn tích cực, hài hước và tốt bụng. Tôi gặp Liam lần đầu khi cậu ấy 16 tuổi và tôi 18 tuổi. Ngay lập tức, tôi kinh ngạc trước giọng hát của cậu ấy nhưng quan trọng hơn là theo thời gian, tôi có cơ hội nhìn thấy tài năng của người em trai tốt bụng. Liam cũng là 1 nhạc sĩ đáng kinh ngạc với những giai điệu tuyệt vời. Chúng tôi thường nói về việc quay lại phòng thu cùng nhau. Theo tôi, Liam là phần quan trọng nhất của One Direction với kinh nghiệm âm nhạc của cậu ấy từ khi còn nhỏ, giọng hát có cao độ hoàn hảo, sự hiện diện trên sân khấu, năng khiếu sáng tác… Cảm ơn em vì tất cả, Liam".

Louis Tomlinson ngưỡng mộ tài năng, biết ơn những cống hiến của Liam cho thành công của One Direction

Về phía ông bầu Simon Cowell, sau khi biết tin học trò qua đời, ông đã hủy bỏ tất cả các buổi ghi hình chương trình thực tế của mình. Simon Cowell và Liam Payne có mối quan hệ thân thiết sau khi Liam tham gia cuộc thi The X Factor UK vào năm 2010. Lúc đó, Liam Payne là thí sinh được Simon đánh giá cao và cùng với các thành viên khác của nhóm One Direction. Sau khi One Direction thành lập và trở nên nổi tiếng toàn cầu, Simon vẫn tiếp tục là 1 trong những người quản lý chính của nhóm nhạc này thông qua công ty Syco Music. Mối quan hệ của họ phát triển không chỉ trên khía cạnh công việc mà còn ở khía cạnh cuộc sống cá nhân.

Simon Cowell hủy ghi hình chương trình tìm kiếm tài năng của mình để tưởng nhớ người học trò thân thiết

Vào ngày 16/10 (giờ địa phương), nhân viên khách sạn ở Argentina đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được đưa về phòng.

Đến chiều tối 16/10, Liam Payne được phát hiện ngã lầu tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết nam ca sĩ bị vỡ hộp sọ và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau cú ngã từ tầng 3 khách sạn. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ việc thương tâm của Liam Payne vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nam ca sĩ có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy.

Hiện trường bên ngoài khách sạn nơi xảy ra vụ việc đau lòng của Liam Payne

Cảnh sát nghi vấn cái chết của nam ca sĩ có liên quan đến rượu hoặc ma túy

