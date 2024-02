Người yêu Mai Phương Thúy bí ẩn thế nào?

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy gây chú ý khi đăng tải hình ảnh ngồi trên xe cùng một chàng trai giấu mặt. Nàng hậu còn đính kèm dòng trạng thái khá ngọt ngào: "I walked through the door with you" (tạm dịch: Tôi bước qua cánh cửa cùng bạn).

Ngay lập tức, cư dân mạng liền tò mò về danh tính chàng trai giấu mặt đi cùng Mai Phương Thúy. Nhiều người cũng suy đoán đó là bạn trai nàng hậu nhưng Mai Phương Thúy không đưa ra bình luận nào.

Mai Phương Thúy gây chú ý khi đăng ảnh bên chàng trai giấu mặt

Mai Phương Thúy là nàng hậu khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù nổi tiếng hơn gần 2 thập kỷ nhưng số lần cô nhắc đến người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn mới đây với chúng tôi, Hoa hậu Việt Nam 2006 khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia".

Theo đó, Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Về ý định tiến tới hôn nhân, Mai Phương Thúy chia sẻ chưa có kế hoạch.

"Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều", Mai Phương Thúy nói.

Mai Phương Thúy chia sẻ người yêu là người ngọt ngào, đẹp trai nên khi yêu không cần phải suy nghĩ nhiều

Dù chuyện đám cưới chưa có kế hoạch nhưng Mai Phương Thúy rất yêu thích việc sẽ trở thành một bà nội trợ. Nàng hậu chia sẻ: "Mình làm doanh nhân hay Hoa hậu đều phải gánh vác trên vai những trọng trách, không khéo thì 2 quả tạ đó rất dễ làm mình gãy vai.

Mà sau này kiểu gì mình không lấy chồng, làm mẹ, làm vợ đúng không, nên tôi không muốn mình mãi là doanh nhân hay Hoa hậu, thay vào đó tôi suy nghĩ mình sẽ trở thành bà nội trợ như thế nào. Mình có quyền chọn bản thân ở phiên bản nào, vậy sao không chọn trở thành một bà nội trợ dễ thương, đảm đang, biết đầu tư tiền đẻ ra tiền, như thế có phải đỡ áp lực hơn không.

Thực ra nếu tôi lập gia đình thì trước mắt đẻ 1 đứa đã, còn đẻ 2 đứa hay không phải tùy anh xã, xem anh xã dễ thương không tôi mới đẻ. Anh ơi anh xem bài phỏng vấn này anh suy nghĩ nha, đối xử với em tốt đó".

Về việc không công khai người yêu, Mai Phương Thúy giải thích: "Với một người hay toan tính như tôi thì mình phải đặt lên bàn cân lợi và hại. Nếu như thấy lợi nhiều hơn mình công khai, mình khoe. Nếu thấy hại nhiều hơn mình phải giấu đi. Tôi nghĩ bây giờ công khai hay không nó cũng vậy, chắc thôi kệ, bao giờ có con tôi công bố chồng luôn một thể. Mà giờ mình cũng nhiều bạn bè, đối tác quá đó, tổ chức đám cưới thì mời bao nhiêu cho đủ đây".