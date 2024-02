Sau màn "bắn" tiếng Anh thuyết trình đỉnh chóp, Mai Phương xuất hiện ở vị trí gây bất ngờ trong bảng dự đoán Miss World

Từ khi được lựa chọn là đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World, Hoa hậu Mai Phương nhận được sự quan tâm và ủng hộ của công chúng. Mai Phương có gần 2 năm hoàn thiện bản thân trước khi đến với đấu trường nhan sắc uy tín Miss World diễn ra tại Ấn Độ.

Suốt những ngày qua, nàng hậu gen Z khiến fan Việt tự hào vì thể hiện tự tin, được nhiều đối thủ đánh giá cao. Tối 21/2, Mai Phương đã thực hiện phần thuyết minh dự án nhân ái bằng 100% tiếng Anh và khiến nhiều người trầm trồ vì tư duy và cách biểu đạt đều "đỉnh chóp". Trong bài chia sẻ, Mai Phương gây ấn tượng với câu nói: "I have only one heart but I have so many love to give" (Tạm dịch: Tôi chỉ có một trái tim nhưng lại có rất nhiều tình yêu để trao đi).

Clip: Phần thuyết trình dự án nhân ái của Hoa hậu Mai Phương ở Miss World

Phần thi Dự án nhân ái có tầm quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả Chung cuộc. Chính vì vậy, sau màn thể hiện của các thí sinh thì các chuyên trang nhan sắc quốc tế cũng đưa ra những đánh giá và dự đoán ban đầu. Trang Sash Factor có hơn 300 nghìn người theo dõi công bố danh sách top 20 ứng viên nổi trội cho ngôi vị Tân Hoa hậu, trong đó Mai Phương đang được xếp ở vị trí thứ 11, đại diện Peru được dự đoán đăng quang.

Bảng xếp hạng này chưa phải kết quả sau cùng nhưng cũng phần nào chứng minh Mai Phương đã bước đầu tạo được ấn tượng đối với bạn bè quốc tế. Tính đến thời điểm này thì Lan Khuê là đại diện có thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World , cô dừng chân ở top 11 vào năm 2015.

Mai Phương được đánh giá ở vị trí thứ 11 trong số 116 thí sinh tham dự cuộc thi

Vốn là "chiến binh" mạnh, Mai Phương được kỳ vọng sẽ nâng hạng nhan sắc Việt ở đấu trường này

Trong bài thuyết trình dự án Nhân ái, Hoa hậu Mai Phương đã gửi lời cảm ơn đến bà và mẹ của mình vì đã cho cô thấy được sự kỳ diệu của lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục trong việc hình thành con trẻ. Đó cũng là một trong những động lực rất lớn để Hoa hậu Mai Phương hướng những dự án của mình đến giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. "Yako By MaiPhuong" là thương hiệu thời trang phi lợi nhuận mà Mai Phương đồng sáng lập cùng Thạc sĩ Phạm Kim Dung với 100% lợi nhuận sẽ được dành cho các công tác thiện nguyện. Tính đến nay, Yako By MaiPhuong đã đi qua 5 tỉnh thành, giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn như mục tiêu ban đầu Mai Phương đã đề ra.

Hoa hậu Mai Phương cho biết thương hiệu của cô đã bán ra hơn 5000 áo và chi 23.000 USD (tầm 560 triệu đồng) cho rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam. Song, Mai Phương còn chỉ rõ giá trị bền vững của Yako là ngay khi nàng Hậu đã xuất hiện tại Ấn Độ, đồng đội Việt Nam vẫn đang làm việc chăm chỉ để tiếp tục bán áo và chuẩn bị cho nhiều dự án sắp tới.

Dự án nhân ái của Mai Phương khác biệt so với các đại diện Việt Nam trước đó

Mai Phương còn tạo ấn tượng khi biểu diễn "See tình" trong phần thi Dance of the world

Đại diện Việt Nam nhận cơn mưa lời khen từ các đối thủ