Mai Phương có hành động gây ấn tượng trong màn "chào sân", thứ hạng trên các bảng dự đoán Miss World hiện thế nào?

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là nàng hậu "mở bát" chinh chiến quốc tế trong năm 2024. Sau 2 năm dài chờ đợi, Miss World Vietnam 2022 đã đến Ấn Độ để bắt đầu hành trình toả sáng, mong muốn nâng hạng Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới. Những ngày qua, Mai Phương có phong độ ổn định, luôn xuất hiện chỉn chu và đầy năng lượng trong các hoạt động.

Tối 20/2 (theo giờ Việt Nam), các thí sinh của Miss World tham gia sự kiện "chào sân" bằng màn giới thiệu bản thân. Mai Phương diện trang phục để diễn See tình trong lần lộ diện này bởi sau đó các người đẹp sẽ bước vào phần thi phần thi Dance of the world.

Đáng nói, người hâm mộ ấn tượng khi soi ra hành động vô cùng tinh tế của Mai Phương đối với Karolina Bielawska - đương kim Miss World. Trong khi hàng loạt đại diện khác dùng 1 tay để cầm micro khi giao lưu thì Hoa hậu Mai Phương cúi người nâng đỡ micro bằng 2 tay từ Karolina Bielawska. Sau màn giới thiệu: "Xin chào Ấn Độ, tôi là Mai Phương, tôi tự hào đại diện cho quê hương của món phở ngon tuyệt hảo - Việt Nam", Mai Phương nở nụ cười tươi và nhẹ nhàng gửi micro lại cho MC là Hoa hậu Karolina Bielawska.

Clip: Mai Phương rạng rỡ trong hoạt động giới thiệu bản thân mở màn chuỗi ngày chinh chiến Miss World tại Ấn Độ

Đại diện Việt Nam dùng 2 tay thể hiện sự trân trọng khi nhận micro từ Hoa hậu Karolina Bielawska

Nàng hậu "bắn" tiếng Anh cực tự tin

Mai Phương còn mỉm cười rạng rỡ với đương kim Miss World trước khi bước xuống sân khấu

Sau phần giới thiệu, các thí sinh sẽ tham gia quay hình phần thi Dance of the world

Trước đó, công ty Sen Vàng cũng lên tiếng khi khán giả cho rằng không chuẩn bị chỉn chu cho nàng hậu chinh chiến quốc tế. Phía công ty khẳng định họ luôn làm theo yêu cầu từ phía Miss World để đại diện Việt Nam tự tin xuất hiện rạng rỡ và toả sáng trong mọi hoạt động. Trên fanpage chính thức, công ty Sen Vàng phản hồi: "Trước khi đến Miss World, chúng tôi đã tâm tư và chuẩn bị kỹ lưỡng chuỗi series Road to Miss World cùng video Beauty with a purpose với hình ảnh - nội dung chất lượng cho Mai Phương. Điều đó cho thấy sự đầu tư mà Sen Vàng đã dành cho đại diện Việt Nam là luôn chỉn chu và nghiêm túc.

Trong suốt 2 năm quản lý, chúng tôi nghiêm túc đầu tư công sức, thời gian cũng như tài chính vào hành trình dự thi Miss World của Hoa hậu Mai Phương. Hơn ai hết, chúng tôi là người rất lo lắng mỗi khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình đi thi. Song, sự nỗ lực của Mai Phương đồng thời là sự nỗ lực của tập thể Sen Vàng, vì thế chúng tôi luôn mong mang đến những điều tốt nhất để đạt được thành quả xứng đáng nhất. Chúng tôi thấu hiểu những góp ý của quý khán giả thời gian qua đều xuất phát từ tình yêu dành cho Hoa hậu Mai Phương".

Phía công ty cho biết luôn cố gắng đầu tư tốt nhất cho Mai Phương ở đấu trường nhan sắc quốc tế

Với nhan sắc mặn mà, khả năng tiếng Anh tốt và thái độ thân thiện, đại diện Việt Nam tạo thiện cảm với các đối thủ. Thí sinh đến từ Mexico nhận xét Mai Phương: "Cô ấy thật sự là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi rất thích cô ấy, cô ấy còn rất tốt bụng".

Sau vài ngày chinh chiến, Mai Phương xuất hiện ở vị trí số 9 trong bảng xếp hạng dự đoán top 12 Miss World do các chuyên trang nhan sắc quốc tế đánh giá. Trước khi lên đường chinh chiến, Mai Phương cũng nhiều lần góp mặt trong danh sách những ứng viên nổi bật cho ngôi vị Tân hoa hậu.

Mai Phương xuất hiện ở vị trí số 9 trong bảng dự đoán top 12 Miss World. Đến thời điểm này thì thành tích cao nhất của Việt Nam là vị trí top 11 của Lan Khuê tại Miss World 2015

Trước khi lên đường chinh chiến, đại diện Việt Nam đã được các chuyên trang nhan sắc chú ý