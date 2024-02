Giữa lúc vướng tranh cãi chuẩn bị thiếu chỉn chu, Mai Phương đạt thành tích đầu tiên ở Miss World!

Dù chỉ một mình chinh chiến tại Ấn Độ nhưng Mai Phương không cô đơn bởi có rất nhiều khán giả Việt theo dõi "nhất cử nhất động" của cô trong hành trình Miss World. Những ngày qua, nàng hậu gen Z luôn toát ra năng lượng tích cực, vui vẻ và được nhận xét hoà đồng với các đối thủ. Trình độ tiếng Anh tốt cũng là một trong những lợi thế khiến Mai Phương được đánh giá cao, liên tục góp mặt trong những bảng dự đoán uy tín.

Mặc dù gặp khó khăn và tranh cãi ở phần clip dự thi, nhưng vào tối 22/2 (giờ Việt Nam), Mai Phương thông báo chính thức bước vào vòng Chung kết của Head to Head Challenge (Thử thách đối đầu). Đại diện Việt Nam nằm trong top 25/116 thí sinh xuất sắc, có cơ hội trình bày quan điểm và các dự án cá nhân trong vòng 2. Hoa hậu Mai Phương chia sẻ: "Mai Phương chính thức có mặt trong Top 25 Head to Head Challenge Miss World lần thứ 71. Hạnh phúc quá mọi người ơi. Ngày mai(23/2), Mai Phương sẽ bước vào vòng chung kết Head to Head Challenge. Mọi người hãy cùng theo dõi và ủng hộ Mai Phương nhé".

Năm vừa rồi, Hoa hậu Đỗ Hà cũng vào vòng 2 và dừng chân tại top 16 Head to Head Challenge.

Hoa hậu Mai Phương lọt vào top 25 Head to Head Challenge ở Miss World, nếu tiếp tục chiến thắng thì ước mơ chinh phục vương miện của đại diện Việt Nam sẽ đến gần hơn

Dù chuẩn bị gấp rút nhưng Mai Phương vẫn rất tự tin trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân

Ở phần thi Head to Head Challenge, Mai Phương vướng tranh cãi vì bị cho rằng chuẩn bị clip thiếu chỉn chu, quay vội tại Ấn Độ. Sau đó, phía công ty Sen Vàng đã lên tiếng cho biết đã có sự thay đổi format khiến Mai Phương cùng một số đại diện từ các nước khác nhận thông tin trễ. Do đó, phía công ty cùng đại diện Việt Nam đã phải gấp rút phối hợp thực hiện clip tại Ấn Độ.

Do thể lệ thay đổi phút cuối nên Mai Phương phải quay tạm clip ở Ấn Độ

Trước khi đến với Miss World, Mai Phương đã chuẩn bị dự án thời trang phi lợi nhuận: "Là một người yêu thích hoạt động thiện nguyện, Phương vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy những người xung quanh mình phát triển và có được nhiều niềm vui. Tuy nhiên, Phương cũng hiểu rằng, mình là một cá nhân nhỏ bé, nếu muốn giúp được nhiều người hơn, Phương cần sự chung tay của một tập thể.

Điều đó là một trong những chất xúc tác rất lớn giúp Mai Phương thành lập Yako by Mai Phương - thương hiệu thời trang phi lợi nhuận, đồng thời là dự án nhân ái mà Phương mang đến Miss World năm nay. Bằng cách bán áo, Mai Phương có thể gây quỹ và bằng cách mua áo, mọi người có thể cùng Mai Phương hỗ trợ được nhiều người khó khăn. Mai Phương tin rằng, bất kỳ việc gì cũng cần được lập kế hoạch và phát triển một cách bền vững - và hoạt động nhân ái cũng không ngoại lệ".

Dự án nhân ái của Mai Phương lần đầu có trong lịch sử các đại diện Việt Nam ở Miss World

Phía công ty Sen Vàng lên tiếng trước thông tin hời hợt với Mai Phương: "Trước khi đến Miss World, chúng tôi đã tâm tư và chuẩn bị kỹ lưỡng chuỗi series Road to Miss World cùng video Beauty with a purpose với hình ảnh - nội dung chất lượng cho Mai Phương. Điều đó cho thấy sự đầu tư mà Sen Vàng đã dành cho đại diện Việt Nam là luôn chỉn chu và nghiêm túc.

Trong suốt 2 năm quản lý, chúng tôi nghiêm túc đầu tư công sức, thời gian cũng như tài chính vào hành trình dự thi Miss World của Hoa hậu Mai Phương. Hơn ai hết, chúng tôi là người rất lo lắng mỗi khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình đi thi. Song, sự nỗ lực của Mai Phương đồng thời là sự nỗ lực của tập thể Sen Vàng, vì thế chúng tôi luôn mong mang đến những điều tốt nhất để đạt được thành quả xứng đáng nhất. Chúng tôi thấu hiểu những góp ý của quý khán giả thời gian qua đều xuất phát từ tình yêu dành cho Hoa hậu Mai Phương".