Lần đầu hát tiếng Việt tại Miss Grand International, Quế Anh thể hiện thế nào?

Vòng 2 của phần thi Grand Voice tại Miss Grand International 2024 vừa diễn ra với phần thể hiện của top 14 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam.

Sau hai tiết mục ở vòng đầu, lần này Quế Anh quyết định lựa chọn một ca khúc tiếng Việt để tranh tài. Cô trình diễn ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho với phần âm nhạc được phối khí mới mẻ hơn.

Màn biểu diễn ca khúc "Đất nước lời ru" của Quế Anh.

Diện thiết kế được biến tấu từ áo yếm Việt Nam, Quế Anh trình diễn tự tin, khá trọn vẹn. Cô cũng thể hiện một đoạn múa làm điểm nhấn ở cuối bài.

Chia sẻ về phần thi này, Quế Anh nói cô muốn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt hơn nữa, cô mong rằng bản thân có thể góp phần nhỏ vào việc giới thiệu cũng như quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp truyền thống và văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

So với hai bài hát thi trước đó của Quế Anh là Like that và Everytime we touch, lần này cộng đồng mạng có dành lời khen cho nàng hậu vì đã lựa chọn một ca khúc nhạc Việt.

Tuy nhiên, việc Quế Anh lựa chọn ca khúc Đất nước lời ru bị đánh giá là có phần quá sức với cô. Trong tiết mục, Quế Anh nhiều lần hát bị chênh phô và hụt hơi. Khán giả đánh giá việc Quế Anh lựa chọn một ca khúc không phù hợp với giọng hát là quyết định mạo hiểm.

Dù hát nhạc Việt Nam nhưng Quế Anh vẫn gây tranh cãi

Vừa qua, Quế Anh cũng vừa đón thêm tin vui. Theo đó, ban tổ chức Miss Grand International công bố danh sách 10 thí sinh được bình chọn nhiều nhất trong phần thi áo tắm. Hoa hậu Quế Anh được gọi tên và có cơ hội tiến gần hơn tới danh hiệu Best In Swimsuit năm nay.

Trong buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, Quế Anh tiết lộ cô vừa nhận lại đầy đủ hành lý. Trước đó, cô không thể thực hiện nhiều kiểu tóc khác nhau vì thiết bị làm tóc nằm trong vali cá nhân được ban tổ chức vận chuyển đi nơi khác.

Ngoài ra, khi được khán giả đặt câu hỏi về việc ít đeo hoa tai khi tham gia các hoạt động, người đẹp tiết lộ "tai hay bị sưng, chảy máu hoài nên cũng khó đeo hoa tai vì luôn bị chảy máu".

Quế Anh cùng các thí sinh trở lại Bangkok để tiếp tục cuộc thi.

Hiện tại, Quế Anh đã đi được gần hơn nửa hành trình Miss Grand International 2024 , tuy nhiên cô đang gặp phải khá nhiều thử thách. Một số sự cố trong những ngày đầu ít nhiều khiến đại diện Việt Nam mất thiện cảm trong mắt khán giả quốc tế.

Quế Anh nhận nhiều chỉ trích khi có hành động kém duyên tại một buổi giao lưu của Miss Grand International 2024. Cụ thể, người đẹp Việt Nam đã có hành động giật micro của người đẹp Cambodia mà không để ý đến biểu cảm bối rối của thí sinh này.

Ngoài ra, việc Quế Anh luôn hát tiếng Hàn hay ăn mặc hở bạo tại cuộc thi cũng nhận nhiều tranh cãi của khán giả.

Quế Anh được kỳ vọng sẽ bứt phá trước chung kết.

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, đăng quang Miss Grand Vietnam 2024. Mỹ nhân 23 tuổi từng đạt nhiều thành tích trên đấu trường nhan sắc cấp thành phố như Á khôi ĐH Huế 2020, Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.

Theo lịch trình đã công bố, Quế Anh cùng 71 thí sinh sẽ có vòng phỏng vấn kín vào ngày 19/10, sau đó tham gia trình diễn trang phục dân tộc vào ngày 20/10. Đêm thi bán kết và vòng thi cuối cùng của Grand Voice Awards dự kiến diễn ra vào ngày 22/10.

Chung kết Miss Grand International 2024 sẽ được tổ chức ngày 25/10 tại Bangkok, Thái Lan.