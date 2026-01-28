Trời ấm là phải mặc ngay áo thun dài tay với 5 công thức siêu trẻ

Khi tiết trời chuyển ấm áp, chưa quá nóng để diện áo cộc tay nhưng cũng chẳng đủ lạnh cho áo khoác dày, áo thun dài tay chính là lựa chọn lý tưởng nhất trong tủ quần áo. Vừa nhẹ nhàng, thoải mái lại dễ ứng dụng, áo thun dài tay có thể biến hóa với đủ kiểu trang phục khác nhau, từ nữ tính đến năng động, từ đi làm đến đi chơi.

Nếu bạn đang phân vân không biết nên phối sao cho vừa hợp thời tiết vừa thời trang, dưới đây là 5 cách kết hợp với áo thun dài tay mà bạn có thể áp dụng ngay.

Áo thun dài tay và chân váy ngắn

Sự kết hợp giữa áo thun dài tay và chân váy ngắn luôn mang lại cảm giác trẻ trung, tươi mới và có chút nữ tính rất dễ thương. Với thời tiết ấm áp, bạn có thể chọn những chiếc áo thun chất liệu mỏng, ôm nhẹ cơ thể để tạo cảm giác gọn gàng khi sơ vin cùng chân váy. Chân váy chữ A, váy xếp ly hay váy jeans ngắn đều là những lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán.

Nếu muốn phong cách nhẹ nhàng, bạn có thể ưu tiên áo thun trơn màu pastel kết hợp với váy sáng màu. Còn nếu thích cá tính hơn, hãy thử áo thun dài tay họa tiết phối cùng váy da hoặc váy jeans rách nhẹ. Thêm một đôi sneaker hoặc giày búp bê là đã có ngay set đồ hoàn hảo cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Áo thun dài tay và quần ống rộng màu trung tính

Quần ống rộng màu trung tính như be, xám, nâu hay trắng ngà đang là item được yêu thích vì tính ứng dụng cao và khả năng "hack dáng" khá tốt. Khi kết hợp cùng áo thun dài tay, set đồ mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn rất thời thượng.

Bạn nên chọn áo thun có phom gọn gàng, có thể sơ vin hoặc đóng thùng một phần để tránh cảm giác luộm thuộm. Sự tương phản giữa dáng áo ôm vừa và quần ống rộng sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn. Với kiểu phối này, chỉ cần thêm một đôi giày loafers, sandal đế thấp hoặc sneaker tối giản là đã đủ để bạn tự tin diện đi làm, đi cà phê.

Áo thun dài tay và quần short

Khi trời ấm hơn một chút, áo thun dài tay kết hợp với quần short là công thức vừa thoải mái vừa năng động. Đây là kiểu phối đồ rất phù hợp cho những ngày dạo phố, du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Quần short jeans, short kaki hay short vải đều có thể mix ăn ý với áo thun dài tay. Bạn có thể chọn áo dáng rộng để tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung, hoặc áo ôm để tổng thể trông gọn gàng hơn. Nếu muốn tăng điểm thời trang, hãy thử xắn nhẹ tay áo, kết hợp cùng thắt lưng bản nhỏ và một chiếc túi đeo chéo. Set đồ này vừa thoải mái lại vừa mang hơi hướng street style rất dễ áp dụng.

Áo thun dài tay và quần trắng

Quần trắng luôn mang đến cảm giác tươi mới, thanh lịch và rất hợp với tiết trời ấm áp. Khi phối cùng áo thun dài tay, đặc biệt là áo có màu sắc nổi bật hoặc họa tiết nhẹ, tổng thể trang phục sẽ trở nên nổi bật và thu hút hơn hẳn.

Bạn có thể chọn áo thun dài tay màu trung tính để tạo set đồ tối giản, hoặc mạnh dạn thử các gam màu nổi như xanh lá, cam nhạt, hồng pastel để tạo điểm nhấn. Quần trắng dáng suông, ống đứng hay ống rộng đều phù hợp, chỉ cần chú ý chọn chất liệu đứng phom để tránh bị nhăn. Kiểu phối này rất thích hợp cho những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, đi cà phê hay dạo phố trong những ngày trời đẹp.

Áo thun dài tay và quần jeans

Nhắc đến áo thun dài tay thì không thể bỏ qua quần jeans – bộ đôi "kinh điển" chưa bao giờ lỗi mốt. Từ jeans xanh truyền thống, jeans đen đến jeans bạc màu, tất cả đều có thể kết hợp dễ dàng với áo thun dài tay.

Nếu bạn yêu thích phong cách casual đơn giản, chỉ cần một chiếc áo thun trơn và quần jeans dáng straight hoặc skinny là đủ. Còn nếu muốn phá cách hơn, hãy thử áo thun dài tay in hình, áo oversized hoặc áo có chi tiết cut-out nhẹ. Kết hợp thêm sneaker trắng, boots cổ thấp hoặc thậm chí là giày cao gót, bạn sẽ thấy set đồ này linh hoạt đến mức nào, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau trong ngày.

