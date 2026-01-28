Việc Lisa làm đầu tiên khi xa BLACKPINK là về tay Kim "siêu vòng 3"

Ngay sau khi world tour DEADLINE chính thức khép lại, Lisa đã nhanh chóng tạo cú nổ mới khi công bố chiến dịch hợp tác cùng NikeSkims - dòng sản phẩm kết hợp giữa Nike và Skims của Kim Kardashian. Thực tế, Skims không phải là cái tên xa lạ với các thành viên BLACKPINK. Trước Lisa, Rosé từng góp mặt trong chiến dịch Valentine's Day 2025 của thương hiệu này. Tuy nhiên, màn bắt tay lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi Lisa vừa được công bố là đối tác chiến lược toàn cầu dài hạn của Nike, một cột mốc lớn trong sự nghiệp cá nhân của nữ thần tượng.

Chiến dịch Spring 2026 của NikeSkims với sự xuất hiện bất ngờ của Lisa (Nguồn @nike).



Bộ sưu tập NikeSkims Spring 2026 dự kiến ra mắt vào ngày 5/2 trên website Nike và Skims, sau đó mở bán rộng rãi tại Úc từ ngày 6/2 và Hàn Quốc vào cuối tháng 2. Chiến dịch được thực hiện tại Paris, tiếp tục nhấn mạnh tinh thần chuyển động tự do và sức mạnh nữ tính hiện đại, hình ảnh mà Lisa đang đại diện rõ nét ở thời điểm hiện tại.

Dù chưa chính thức ra mắt, chiến dịch đã sớm tạo hiệu ứng bùng nổ nhờ loạt hình ảnh đậm chất nghệ thuật, nơi Lisa xuất hiện cùng ballet, bộ môn tôn vinh sức mạnh, sự dẻo dai và tính nữ hiện đại. Một lần nữa, Lisa cho thấy sức ảnh hưởng của mình không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn là biểu tượng thời trang toàn cầu được các "ông lớn" săn đón.

Ảnh Skims

Những thước phim do đạo diễn Sergio Reis ghi lại những chuyển động uyển chuyển của Lisa khi cô nhảy cùng dàn vũ công ballet chuyên nghiệp, tất cả đều khoác lên mình thiết kế NikeSkims tôn vinh vẻ đẹp hình thể nữ giới. Nổi tiếng với tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, trong những trang phục của NikeSkims, Lisa được nhận xét như cao đến 1m80 dù con số thực tế là 1m67.

Ảnh Skims

Bộ sưu tập cũng nổi bật với mẫu giày NikeSKIMS Rift Satin - phiên bản tinh tế của dòng Nike Rift kinh điển, sử dụng chất liệu satin mềm mại, thiết kế mũi tách đặc trưng và dây đai cố định giữa bàn chân.



Ảnh: Skims

NikeSkims cũng là cú chạm đầu tiên khi Nike bắt tay cùng một đối tác bên ngoài để xây dựng một thương hiệu hoàn toàn mới, thay vì chỉ dừng lại ở các màn collab giới hạn. Chia sẻ về trải nghiệm hợp tác, Lisa cho biết: "Khi biểu diễn, tôi luôn muốn trông thật đẹp nhưng vẫn phải chuyển động thoải mái. Bộ sưu tập NikeSkims nhẹ, êm và khiến tôi tự tin trong mọi hoàn cảnh từ tập luyện, di chuyển cho đến những lúc thư giãn ở nhà. Nó thực sự phù hợp với cuộc sống thường ngày của tôi."

Kim Kardashian - đồng sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Skims cho biết: "Chúng tôi ám ảnh với từng chi tiết, từ những đường nét mềm mại, bảng màu nữ tính cho đến chất liệu cao cấp. Mỗi thiết kế đều là một tuyên ngôn về vẻ đẹp, giúp phụ nữ chuyển động với sự tự tin và duyên dáng."

Ảnh Skims

Ngay sau khi chiến dịch được đăng tải trên trang chủ Skims, sự xuất hiện của Lisa nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi. Nhiều netizen cho rằng nhờ có Lisa, đây là một trong những TVC đẹp nhất của Skims từ trước đến nay.

Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết: "Body mướt mườn mượt. Đúng kiểu hình ảnh mình mong chờ ở một quảng cáo Skims". Không ít người bày tỏ sự yêu thích với phần trình diễn chuyển động của Lisa: "Mình cực kỳ thích những video nhảy như thế này, xem đã mắt thật sự".

Bên cạnh đó, việc Skims tiếp tục hợp tác với một thành viên BLACKPINK sau Rosé cũng khiến netizen không khỏi bất ngờ: "Skims đang sưu tập BLACKPINK à? Lần trước là Rosé, lần này là Lisa. Đẳng cấp thế giới đúng nghĩa".

Ảnh Skims

Trước đó, ngay sau khi được công bố là gương mặt mới trong đội hình đối tác của Nike, ở đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK tại world tour DEADLINE Hong Kong, Lisa cũng lập tức mang lên sân khấu dấu Swoosh quen thuộc của Nike bằng bộ trang phục "táo bạo".

Stylist Nan Nist đã tái hiện các chi tiết đặc trưng của giày thể thao theo cách hoàn toàn mới. Những yếu tố như thân giày, dây buộc được tháo rời, tái tổ hợp thành phom dáng crop top và quần ngắn, gợi liên tưởng đến việc một đôi sneaker được biến hình thành trang phục sân khấu. Thiết kế vừa giữ được tính năng động, thoải mái của đồ thể thao, vừa hòa quyện với tinh thần K-pop đặc trưng của Lisa.

Tuy nhiên trước lựa chọn thời trang này, công chúng chia thành nhiều quan điểm trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao tinh thần sáng tạo và liều lĩnh trong cách Lisa truyền tải thông điệp của thương hiệu ngay trên sân khấu. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng thiết kế mang tính phô diễn, đặc biệt là với xu hướng pantless vốn đã nhiều lần gây tranh luận trong thời trang của các thành viên BLACKPINK.