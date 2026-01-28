Túi Hermès với nhà Beckham chỉ là bao tải đựng đồ, nhìn cảnh gia đình khệ nệ đi du lịch mà choáng!

Vừa qua gia đình Beckham đã có mặt gần như đông đủ tại Paris, nhân dịp Victoria Beckham được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng Huân chương cho những đóng góp của cô đối với ngành thời trang toàn cầu. Ngay sau buổi lễ, Victoria, David và các con được bắt gặp rời khách sạn với loạt túi hiệu cỡ lớn trên tay. Mỗi lần đến Pháp, gia đình nổi tiếng vẫn thường xuyên lưu trú tại khách sạn này, điều đó giúp những tay săn ảnh dễ dàng điểm danh phong cách của từng thành viên trong số họ. Theo Page Six nhận xét, dù chuyến đi không liên quan trực tiếp đến Tuần lễ Haute Couture nhưng điều đó hoàn toàn không thể ngăn cản gia đình nhà Becks biến nơi đây thành sàn diễn của riêng mình.

Victoria Beckham vốn nổi tiếng là một trong những người sở hữu bộ sưu tập Hermès Birkin "khủng" bậc nhất giới thời trang, trong đó có những chiếc Himalayan Birkin từng được mệnh danh là túi xách đắt nhất thế giới. Lần này, cô xuất hiện trong bộ suit xanh may đo chỉn chu, kết hợp cùng Birkin da cá sấu màu đỏ burgundy. Đây chỉ là một trong rất nhiều chiếc Birkin cùng kiểu dáng mà Victoria đang sở hữu.

Sở hữu nhiều mẫu Birkin nhưng cách nhà thiết kế mix&match chúng cùng trang phục bằng lối chơi màu ấn tượng luôn tạo nên hình ảnh thú vị (Ảnh GC Images).



Nếu Vic mang một chiếc Birkin thì David lại "chơi lớn" đúng nghĩa khi xách cùng lúc 2 túi Hermès. Cựu danh thủ được nhìn thấy xách tay chiếc Haut à Courroies 50 vải canvas, dòng túi vốn được xem là tiền thân của Birkin, với kích thước chẳng khác nào bao tải du lịch. Trong bộ sưu tập những chiếc Hermès ngoại cỡ của David Beckham từng xuất hiện đa dạng các màu sắc và chất liệu khác nhau, cho thấy sự trung thành của anh với thiết kế này không chỉ bởi sự nam tính và đẳng cấp mà còn ở tính tiện dụng.

Hermès Haut à Courroies 50 là chiếc túi yêu thích của nhiều ngôi sao thể thao quốc tế (Ảnh GC Images).

Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn từ phía sau, ông bố nhà Becks hoá ra còn đeo thêm một chiếc Hac a Dos GM (dòng túi đeo chéo của Hermès) màu đen trên lưng. Cậu út Cruz thì chọn cách ủng hộ mẹ bằng việc xách một chiếc túi oversized của chính thương hiệu Victoria Beckham. Mẫu túi tote tên gọi Victoria Tote Bag Large có giá 1.390 Bảng Anh (hơn 50 triệu đồng).

Cảnh bố con nhà Becks "khệ nệ" mang vác những chiếc túi hiệu sau chuyến du lịch (Ảnh GC Images).

Trong khi đó Romeo Beckham diện phiên bản nhỏ hơn Hac a Dos PM trị giá 11.300 USD (gần 300 triệu đồng) ton-sur-ton với bố. Đi cùng anh là bạn gái Kim Turnbull, nữ người mẫu kiêm DJ mang theo chiếc Balenciaga Bel Air Carry All Bag Mini trị giá khoảng 3.650 USD (95 triệu đồng).

Hermès không thiếu những thiết kế trẻ trung và năng động dành cho nam giới như Hac a Dos PM (Ảnh GC Images).

Công chúa nhỏ Harper Beckham tiếp tục là thành viên được "soi" kỹ nhất theo sau bố mẹ. Trong lần lộ diện này, cô bé 14 tuổi thu hút sự chú ý với phong cách ngày một trưởng thành trong chiếc áo khoác lông nổi bật, kết hợp cùng túi Chanel Jumbo Single Flap da lambskin chần bông màu đen. Chiếc túi Chanel vintage có giá bán khoảng 4.340 USD (hơn 113 triệu đồng), nhiều khả năng được "mượn" từ tủ đồ của mẹ.

Outfit mới đây cho thấy sự trưởng thành trong phong cách của Harper Beckham (Ảnh GC Images).

Trong một bức ảnh hậu trường góc rộng, người ta còn thấy giá treo quần áo của gia đình Beckham có móc thêm 2 chiếc Hermès Haut à Courroies phiên bản màu nâu và đen, cùng 1 chiếc Goyard Boston đều là size 50 thích hợp cho du lịch. Tất cả được treo hờ hững cùng nhiều vật dụng khác như thể đây chỉ là hành lý dự phòng.