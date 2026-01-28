"Hoàng tử lai" Thái Lan xuống sắc tột độ vì giảm cân, mặt gầy và da xệ khó nhận ra nổi

Bright Vachirawit Chivaaree được xem là một trong những nam thần hàng đầu của showbiz Thái Lan, ghi dấu ấn nhờ visual điển trai, đường nét gương mặt góc cạnh cùng khí chất cuốn hút. Mang trong mình ba dòng máu Thái - Mỹ - Trung, nam diễn viên sinh năm 1997 từng "đốn tim" đông đảo khán giả châu Á, đặc biệt sau giai đoạn bùng nổ danh tiếng với tác phẩm Still 2gether, Vườn Sao Băng (bản Thái).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bright lại liên tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh ngoại hình được cho là “tụt dốc” đáng kể so với thời đỉnh cao. Những hình ảnh của anh xuất hiện tại show diễn của Ami Paris mới đây còn khiến không ít người ngỡ ngàng, thậm chí khó nhận ra mỹ nam ngày nào. Sự thay đổi ngoại hình của ngôi sao Thái Lan nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên MXH.

Sự thay đổi ngoại hình của Bright thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. (Nguồn: Instagram)

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Bright được xem là chuẩn mực visual của dàn nam thần Thái Lan thế hệ mới. Gương mặt nam diễn viên gây ấn tượng mạnh với những đường nét sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu và ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Việc lai giữa 3 dòng máu giúp Bright sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, vừa phóng khoáng phương Tây, vừa có nét Á Đông mềm mại.

Bên cạnh đó, vóc dáng cao ráo với chiều cao 1m83 nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể cân đối càng khiến hình ảnh của nam diễn viên trở nên nổi bật trong mọi khung hình, dù là trên màn ảnh hay ngoài đời thường. Thời điểm đó, mỹ nam sinh năm 1997 được ví như “crush quốc dân” và biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Thái Lan.

Visual đúng chuẩn "hoàng tử lai" của Bright từng giúp tên tuổi của anh nổi tiếng khắp châu Á. (Nguồn: Instagram)

Dễ nhận thấy, một trong những điểm khiến visual của anh tụt dốc chính là vì quá gầy. Thay vì vẻ nam tính, rạng rỡ, gương mặt Bright hiện tại lộ nhiều đường nét xương, phần má hóp khiến tổng thể trở nên hốc hác và kém sức sống. Việc sụt cân khiến gương mặt từng được xem là thế mạnh của Bright phần nào mất đi sự đầy đặn, khỏe khoắn vốn có, các nét lai Tây vì thế trông cũng bị đứng tuổi.

Bên cạnh đó, kiểu tóc dài ngôi sao xứ chùa Vàng trung thành thời gian gần đây cũng gây nhiều tranh cãi, khiến visual của nam diễn viên trông càng khác xa giai đoạn đỉnh cao nhan sắc.

Gương mặt gầy gò, thiếu sức sống khiến Bright mất đi vẻ nam thần vốn có. (Nguồn: Instagram)