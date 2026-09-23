Triệu Lộ Tư thay đổi

Triệu Lộ Tư được khen như đang quay về thời kỳ bùng nổ nhan sắc.

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư vốn thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh luận, nhưng diện mạo mới nhất của nữ diễn viên tại một sự kiện lại nhận về phần lớn những phản ứng tích cực. Điểm khiến công chúng chú ý nhất chính là gương mặt có phần bầu bĩnh, đầy đặn và có da có thịt hơn trước của nữ diễn viên.

Thay vì vẻ ngoài quá mảnh mai với đường nét góc cạnh, diện mạo lần này của mỹ nhân sinh năm 1998 mang đến cảm giác mềm mại, tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn. Có thể thấy, chỉ một thay đổi nhỏ về độ đầy của gương mặt cũng tạo ra khác biệt đáng kể, giúp nữ diễn viên lấy lại vẻ ngọt ngào vốn từng là đặc trưng nhan sắc của cô. Thậm chí, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư đang quay về phiên bản năm 2023 - thời điểm cô được yêu mến với vai diễn Tang Trĩ trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, tràn đầy năng lượng.

Cận cảnh nhan sắc của Triệu Lộ Tư tại 1 event gần đây. (Nguồn: Instagram)

Triệu Lộ Tư gây thiện cảm với diện mạo ngọt ngào, trẻ trung trong khoảnh khắc cận mặt. Điểm nổi bật nhất chính là đôi má bánh bao đầy đặn, mềm mại, tạo cảm giác gương mặt có da có thịt và tràn đầy sức sống. Phần má hơi phúng phính cũng khiến các đường nét vốn thanh tú của nữ diễn viên trở nên đáng yêu hơn, thay vì quá sắc hay góc cạnh.

Cô lựa chọn lối trang điểm khá nhẹ nhàng với lớp nền mỏng, trong veo, má hồng phớt nhẹ cùng đôi môi phủ son bóng tông hồng tự nhiên. Hàng mi được chuốt cong, chân mày tạo dáng mềm mại, giúp ánh mắt thêm long lanh nhưng vẫn giữ vẻ trong trẻo. Kết hợp với mái tóc nâu búi gọn và phần mái thưa buông nhẹ, tổng thể visual của Triệu Lộ Tư mang đúng cảm giác ngọt ngào, dễ mến và trẻ hơn tuổi.

Diện mạo "có da có thịt" gây sốt của Triệu Lộ Tư.

Từ cách makeup đến vẻ đẹp bầu bĩnh, đáng yêu, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư đang quay về thời nhan sắc gây thương nhớ.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Triệu Lộ Tư, thậm chí cho rằng nữ diễn viên đừng nên thử nghiệm những layout makeup không phù hợp nữa.

Kể từ sau khi gặp sự cố sức khoẻ, Triệu Lộ Tư liên tục nhận về những ý kiến trái chiều xoay quanh diện mạo. Không ít khán giả nhận xét gương mặt nữ diễn viên ngày càng khác lạ, thậm chí có thời điểm trông khá "nhựa", mang nét đẹp giống các hot girl mạng xã hội nhiều hơn là minh tinh. Những thay đổi này cũng khiến nghi vấn Triệu Lộ Tư từng can thiệp thẩm mỹ xuất hiện ngày một nhiều, dù nữ diễn viên từng lên tiếng phủ nhận.

Thế nhưng, sự biến đổi khá nhanh giữa các lần xuất hiện cũng khiến một bộ phận khán giả cho rằng nguyên nhân có thể đến từ cách trang điểm và tạo hình. Chỉ cần thay đổi lớp nền, cách tạo khối, kiểu chân mày, đường viền môi hay kỹ thuật bắt sáng, đường nét gương mặt đã có thể trông khác đáng kể. Hơn nữa, việc tăng cân hơn cũng khiến Triệu Lộ Tư lấy lại được vẻ đẹp năng lượng, dễ mến.

Nữ diễn viên từng bị chê ngày càng "nhựa", giống hot girl mạng.

Ảnh: Weibo.