Trend tiết kiệm mà sang chảnh nhất mùa lạnh, cả MXH đều đã nhập cuộc!

Thay vì mua thêm những món đồ đắt đỏ để "lên tông" cho outfit mùa lạnh, hội yêu thích thời trang giờ chỉ cần một chiếc áo len, khăn hay sơ mi sẵn có trong tủ. Buộc chúng hờ qua vai, vắt quanh eo hoặc cột nhẹ trên hông thế là đã có ngay một outfit chất đúng điệu. Tưởng nhỏ nhưng hiệu quả lớn, trend buộc đồ đang khiến giới fashionista toàn cầu phát cuồng bởi tính ứng dụng cao và khả năng "hack style" cực đỉnh.

Khi chiếc áo len, khăn hay sơ mi trở thành điểm nhấn phong cách mùa lạnh.

Vào những ngày se lạnh nhưng chưa đến mức phải khoác áo dày, nhiều cô gái thường mang theo một chiếc áo len mỏng phòng thân. Nhưng thay vì xách tay hay vắt tạm lên ghế, họ chọn cách buộc nó quanh vai hoặc hông – vừa gọn gàng, vừa thời trang. Chính từ thói quen rất đỗi tự nhiên ấy, xu hướng này đã ra đời.

Trên các con phố ở Paris, Milan hay Copenhagen, hình ảnh những chiếc áo len thắt hờ qua vai, sơ mi trắng buộc quanh eo hay khăn lụa họa tiết quấn khéo trên quần jeans xuất hiện ngày một nhiều. Không cần quá cầu kỳ, style buộc đồ này đã thành công trong việc tạo nên điểm nhấn mềm mại, mang đến cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế cho tổng thể bộ outfit. Nó thể hiện đúng tinh thần thời trang hiện đại: thoải mái, linh hoạt và đầy ngẫu hứng.

Không cần mua sắm thêm, bạn hoàn toàn có thể bắt trend chỉ với chiếc khăn, áo len hay sơ mi quen thuộc trong tủ.

Điều thú vị của phong cách buộc đồ này nằm ở chỗ bạn chẳng cần mua sắm thêm. Chỉ cần tận dụng món cũ, mix&match với tỉ lệ và màu sắc một chút, set đồ lập tức trông khác biệt. Chính vì vậy, xu hướng này được các fashionista gọi vui là "trend tiết kiệm mà sang chảnh nhất mùa lạnh".

Thậm chí, cách tạo điểm nhấn bằng những chiếc áo len, áo sơ mi hay khăn không chỉ là cách thêm layer, mà còn thể hiện thẩm mỹ và sự linh hoạt trong thời trang. Khi bạn biết tận dụng từng món nhỏ để biến hóa outfit, cũng là lúc bạn thực sự hiểu phong cách của chính mình.

Buộc đồ thế nào cho đẹp?

Cách buộc áo len qua vai (shoulder tie) là công thức phổ biến nhất. Chỉ cần gập áo len đôi lại, đặt qua vai và buộc nhẹ tay áo trước ngực. Với trench coat hay blazer, kiểu buộc này mang lại vẻ ngoài cổ điển, gợi nhớ những quý cô Parisian thanh lịch.

Chỉ cần vắt qua vai một chiếc áo len màu sắn nổi bật đã khiến cả bộ trang phục trở nên thú vị hơn hẳn.

Buộc quanh eo (waist tie) lại phù hợp với phong cách năng động hơn. Một chiếc áo blazer kèm sơ mi trắng hoặc áo nỉ xám buộc ngang hông giúp outfit thêm điểm nhấn, đồng thời tạo cảm giác thon gọn, nhấn vào vòng eo.

Các cô nàng có thể thử kiểu buộc ngang eo để tạo điểm nhấn và “ăn gian” vòng 2 thêm gọn gàng, cân đối.

Ngoài ra, có thể kết hợp với khăn lụa bản lớn và được sáng tạo thành kiểu "sarong mini" – buộc lệch một bên hông khi kết hợp cùng quần ống rộng hoặc chân váy midi, vừa nữ tính vừa mới mẻ.

Đôi khi nàng cũng có thể kết hợp cùng khăn bản to tạo hiệu ứng layer cho cả set đồ.

Nếu outfit của bạn toàn màu trung tính (be, trắng, xám), một chiếc áo len đỏ tươi hoặc khăn vàng nghệ sẽ trở thành điểm sáng hoàn hảo. Ngược lại, nếu set đồ đã nhiều chi tiết, hãy chọn phụ kiện buộc tông trầm hoặc tiệp màu để tổng thể hài hòa. Một mẹo nhỏ là bạn nên buộc lỏng tay áo, tránh siết chặt vì sẽ khiến outfit trông mất đi vẻ tự nhiên vốn là linh hồn của phong cách này.