Nói được lời tạm biệt cánh tay nhão nhoét ở tuổi 34 nhờ bữa ăn 5 phút mỗi ngày

Tôi từng có một "ám ảnh" mang tên cánh tay nhão. Mỗi lần soi gương hay chọn váy hai dây, tôi lại thấy hai bên tay mình lỏng lẻo như "thạch rau câu". Dù tôi tập plank, chống đẩy, tập tạ suốt nhiều tháng, phần bắp tay vẫn không cải thiện là bao. Cho đến khi tôi phát hiện ra một sự thật mình không thể giảm mỡ riêng lẻ ở một vùng cơ thể trừ khi thẩm mỹ. Và rồi, tôi tìm ra được cách đơn giản hơn, dễ thích nghi hơn chính đến từ bữa ăn 5 phút mỗi ngày. Đúng vậy! Bạn có thể ăn uống để cơ thể đốt mỡ đều hơn, kể cả ở tay.

Đó là điều mà chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên thể hình Mary Sabat (làm việc tại Mỹ) từng nói: "Giảm mỡ diễn ra theo cơ chế toàn thân. Cơ thể bạn quyết định sẽ lấy mỡ ở đâu trước. Tuy nhiên, nếu ăn uống thông minh, bạn có thể giúp quá trình đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn và giảm mỡ tay theo thời gian".

Và đó là lúc tôi bắt đầu hành trình "đốt mỡ bắp tay mỗi ngày" theo gợi ý của chuyên gia, không phải bằng tạ, mà bằng thực đơn 5 phút siêu nhanh, siêu hiệu quả.

1. Bữa trưa: Salad gà nướng với rau xanh và bơ

Tôi học cách thay bữa cơm trưa bằng salad gà nướng. Nghe đơn giản, nhưng tác dụng thì tuyệt vời.

Một ít ức gà nướng, trộn cùng rau chân vịt, cải xoăn, xà lách và vài lát bơ vừa thanh, vừa no lâu.

Mary Sabat giải thích:

"Protein nạc từ gà, kết hợp cùng chất xơ trong rau xanh và chất béo tốt từ bơ giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ duy trì cơ bắp".

Cơ bắp săn chắc hơn, mỡ vùng tay cũng bắt đầu bị đốt cháy dần.

2. Bữa sáng: Sữa chua Hy Lạp, quả mọng và hạt chia

Tôi không còn uống cà phê sữa ngọt lịm mỗi sáng nữa. Thay vào đó là một hũ sữa chua Hy Lạp, thêm việt quất hoặc dâu tây và rắc hạt chia lên trên.

Hương vị chua thanh dễ chịu, no lâu mà bụng vẫn nhẹ tênh.

Theo chuyên gia Sabat: "Sữa chua Hy Lạp giàu protein và men vi sinh, quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa, còn hạt chia chứa omega-3 giúp ổn định đường huyết và cải thiện trao đổi chất".

Kết quả là hệ tiêu hóa của tôi hoạt động "trơn tru" hơn, mỡ cũng không còn "bám lì" như trước.

3. Bữa tối: Cá hồi áp chảo, bông cải hấp và hạt quinoa

Sau một ngày dài, tôi tự thưởng cho mình một phần cá hồi áp chảo cùng bông cải xanh hấp và một ít quinoa (diêm mạch).

Mary Sabat lý giải: "Cá hồi cung cấp protein chất lượng cao cùng omega-3 giúp giảm viêm và hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo. Khi kết hợp với rau xanh giàu chất xơ và tinh bột tốt như quinoa, bữa ăn này giúp đốt mỡ hiệu quả mà không làm tăng insulin".

Sau khoảng 3 tuần ăn như vậy, tôi để ý áo tay ngắn của mình… rộng hơn thật.

4. Bữa trưa siêu gọn nhẹ cho ngày bận rộn: Cuốn gà tây với hummus và rau củ

Những hôm bận rộn, tôi chỉ cần lá xà lách to, cuộn thịt gà tây, ít hummus, cà rốt bào, dưa leo, ớt chuông.

Cuộn lại là có ngay bữa ăn "đẹp dáng, no bụng".

Chuyên gia Sabat từng chia sẻ: "Thay bánh mì bằng xà lách giúp giảm tinh bột, trong khi thịt gà tây là nguồn protein nạc, còn hummus và rau củ bổ sung chất xơ và chất béo lành mạnh. Bữa ăn này giúp kiểm soát cơn thèm và duy trì chỉ số đường huyết ổn định".

5. Bữa phụ 5 phút: Sinh tố protein với sữa hạnh nhân, rau chân vịt và hạt chia

Đây là "vũ khí" bí mật của tôi trong những ngày bận rộn.

Tôi cho sữa hạnh nhân không đường, một nắm rau chân vịt, một muỗng bột protein và một thìa hạt chia vào máy xay.

1 phút sau, tôi có ngay ly sinh tố mát lạnh, dễ uống, giàu năng lượng.

Sabat chia sẻ: "Sinh tố này vừa giúp phục hồi cơ bắp, vừa cung cấp vi chất và chất béo tốt. Nó giúp duy trì năng lượng ổn định, ngăn việc nạp thừa calo trong ngày".

Sau 1 tháng áp dụng "thực đơn 5 phút" này, tôi không chỉ thấy tay mình thon gọn, mà còn cảm nhận cơ thể khỏe khoắn và tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Giờ đây, mỗi khi mặc áo sát nách, tôi không còn ngại ngùng nữa mà tự tin mỉm cười ngay cả trong gương cũng như khi gặp bất cứ ai.

Tôi nhận ra, để có đôi tay săn chắc, bạn không cần ép mình tập nặng, chỉ cần ăn đúng, đều và tinh tế một chút mỗi ngày.

Nếu bạn cũng đang vật lộn với cánh tay nhão nhoét đầy mỡ thừa, hãy thử bí quyết của tôi. Chỉ 5 phút cho mỗi bữa, nhưng là 5 phút có thể thay đổi cả cảm giác của bạn khi nhìn vào gương.

