4 mẫu áo khoác chính thức lỗi mốt vào năm nay, chị em cần tránh xa nếu không muốn mặc xấu

Mùa đông 2025 không chỉ là thời điểm để làm mới tủ đồ, mà còn là lúc để "thanh lọc" những món đồ từng được yêu thích nhưng nay đã lỗi thời. Xu hướng thời trang năm nay hướng đến sự tinh giản, hiện đại và tôn dáng tự nhiên. Những chiếc áo khoác cồng kềnh, cầu kỳ hay quá ngắn đã dần bị thay thế bởi các thiết kế thanh thoát, tối giản nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Dưới đây là 4 kiểu áo khoác mà hội sành mặc đang nói lời tạm biệt trong mùa lạnh năm nay, chị em không nên sắm:

Áo khoác cổ lớn

Từng là biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực, nhưng đến mùa đông 2025, áo khoác cổ lớn đã không còn giữ được sức hút. Kiểu cổ quá to, bè rộng làm tổng thể trang phục trở nên nặng nề, đặc biệt là phần thân trên. Với những người có vóc dáng nhỏ nhắn, chi tiết này càng dễ khiến cơ thể trông mất cân đối và thô kệch.

Xu hướng hiện tại ưu tiên sự gọn gàng, tinh tế với những đường cắt mềm mại, cổ áo vừa phải và cấu trúc nhẹ nhàng. Thay vì áo khoác cổ lớn, bạn nên tìm đến áo blazer – lựa chọn "chắc kèo" cho mùa lạnh. Blazer không chỉ dễ phối đồ, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố, mà còn giúp người mặc trông thanh thoát và hiện đại hơn hẳn.

Áo dạ ngắn

Độ dài của áo khoác là yếu tố quyết định phần lớn độ sành điệu của một set đồ. Nếu như những năm trước, áo dạ ngắn từng được ưa chuộng vì mang lại sự trẻ trung, năng động, thì nay kiểu áo này lại bị đánh giá là kém sang và có phần lỗi thời. Phần thân áo kết thúc ngang eo hoặc trên hông khiến tổng thể trở nên vụn vặt, nhất là khi phối cùng chân váy hoặc quần ống rộng.

Mùa đông 2025, các tín đồ thời trang đang chuyển sang những mẫu áo dạ dài qua hông hoặc chạm gối – vừa giữ ấm tốt, vừa tạo hiệu ứng dáng người thon gọn và thanh lịch. Độ dài này cũng giúp bộ trang phục có sự cân đối, dễ phối layer nhiều lớp mà vẫn tinh tế. Một chiếc áo dạ hoặc kaki có độ dài vừa phải, phom suông nhẹ, tông màu trung tính như be, nâu hoặc xám sẽ mang lại vẻ đẹp hiện đại, chuẩn mốt.

Áo khoác viền lông

Áo khoác viền lông từng là "chân ái" của các cô nàng ưa phong cách nữ tính, sang chảnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời trang hướng về sự bền vững và tối giản, kiểu áo này đang dần bị "thất sủng". Những đường viền lông ở cổ hoặc tay áo giờ đây bị xem là sến súa, thậm chí có phần nặng nề, khiến tổng thể trang phục trở nên cồng kềnh.

Thay vào đó, sự tinh giản lại được tôn vinh. Một chiếc áo khoác kaki hoặc áo dạ trơn không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng mà còn mang đến cảm giác phóng khoáng, hiện đại hơn. Với những ai vẫn muốn giữ chút điểm nhấn, hãy chọn áo có chi tiết nhấn nhẹ ở vai hoặc đường may tạo khối – vừa đủ nổi bật mà không bị phô trương. Mùa đông này, "ít hơn chính là nhiều hơn".

Áo phao dáng dài

Áo phao dáng dài từng là cứu cánh của mùa lạnh vì khả năng giữ ấm vượt trội, nhưng về mặt thẩm mỹ, kiểu áo này đã chính thức "rớt hạng". Phom dáng dài, dày và nặng khiến người mặc trông thấp hơn, đôi khi còn cộng thêm vài tuổi. Dù có cố gắng phối với giày thể thao hay boots, tổng thể vẫn dễ bị "nuốt dáng".

Giới thời trang năm 2025 đang ưu ái những thiết kế tinh tế hơn, như áo trench coat hoặc áo phao dáng ngắn có cấu trúc gọn gàng. Trench coat vẫn đủ ấm nếu được làm từ chất liệu dày dặn, nhưng lại mang đến vẻ hiện đại, thời thượng và linh hoạt hơn hẳn. Một chiếc trench coat màu beige, xám tro hoặc xanh olive có thể phối cùng cả váy midi lẫn quần jeans, biến người mặc thành quý cô thời thượng đúng nghĩa.

Ảnh: Sưu tầm