Vì sao Trương Ngọc Ánh ngày càng trẻ?

Là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt suốt hơn hai thập kỷ, Trương Ngọc Ánh - nữ diễn viên, người mẫu sinh năm 1976 vẫn luôn được nhắc đến như một trong những "biểu tượng nhan sắc" của showbiz Việt. Bắt đầu từ vai trò người mẫu thập niên 1990, cô nhanh chóng ghi dấu ấn khi lấn sân diễn xuất với loạt vai chính trong Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Trưng Vương… Nét đẹp góc cạnh, ánh mắt sâu và phong thái tự tin đã giúp Trương Ngọc Ánh định hình hình ảnh "mỹ nhân điện ảnh".

Nhan sắc mặn mà của Trương Ngọc Ánh ở tuổi 49.

Khi ở độ tuổi gần 50, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ ngoại hình ổn định cùng vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, diện mạo của cô liên tục gây chú ý, đặc biệt là ở gương mặt và vóc dáng.

Nếu so với hình ảnh thời kỳ đầu sự nghiệp, có thể thấy rõ sự thay đổi. Khi mới vào nghề, Trương Ngọc Ánh sở hữu sống mũi thấp, cánh mũi hơi bè và khuôn mặt đầy đặn với phần cằm vuông, ngắn khiến tổng thể chưa thực sự thanh thoát. Nhưng hiện tại, cô lại có khuôn mặt V-line, mũi cao và thon gọn, hợp với xu hướng thẩm mỹ hiện đại. Sự biến đổi này khiến nhiều người cho rằng Trương Ngọc Ánh có thể đã nhờ đến can thiệp thẩm mỹ như nâng mũi, độn cằm hoặc tiêm filler để nâng tầm nhan sắc.

Nhan sắc thuở mới vào nghề của Trương Ngọc Ánh.

Dễ nhận thấy, so với thời mới vào nghề với gương mặt và phần cằm khá vuông, hiện tại khuôn mặt của Trương Ngọc Ánh đã thon gọn và mang dáng V-line rõ nét hơn.

Sống mũi thấp, cánh mũi to và bè của Trương Ngọc Ánh nay trông cao và gọn gàng hơn đáng kể so với trước đây.

Thực tế, không ít lần nữ diễn viên xuất hiện với khuôn mặt có phần căng bóng, ít biểu cảm, đôi khi hơi gượng - đặc điểm thường thấy khi có sự hỗ trợ của công nghệ làm đẹp.

Trương Ngọc Ánh từng vướng vào nhiều nghi án "dao kéo" nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng trả lời.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng vóc dáng gọn gàng và làn da săn chắc là kết quả của việc duy trì chế độ chăm sóc và luyện tập đều đặn mà cô từng chia sẻ. Trương Ngọc Ánh cho biết, cô đặc biệt chú trọng chăm sóc da từ bên trong lẫn bên ngoài. "Muốn lớp makeup đẹp, trước tiên phải có làn da khỏe" - cô nói. Nữ diễn viên ưu tiên làm sạch và dưỡng ẩm kỹ lưỡng, thường rửa mặt bằng nước gạo, đắp mặt nạ tự nhiên từ dưa leo, kết hợp xông hơi nước hai lần mỗi tuần để thải độc cho da.

Đương nhiên, không thể không nhắc đến yếu tố giúp Trương Ngọc Ánh giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 49 đó chính là vóc dáng cân đối, khỏe khoắn. Nữ diễn viên duy trì thói quen vận động thường xuyên, kết hợp tập gym, yoga và bộ môn pickleball. Việc luyện tập đều đặn không chỉ giúp cô giữ vòng hai săn chắc, vòng ba nở nang mà còn mang lại năng lượng tích cực, góp phần tạo nên hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ của "mỹ nhân Hương Ga" ở tuổi U50.

Trương Ngọc Ánh luôn duy trì thói quen tập luyện đều đặn để giữ dáng và giúp cơ thể luôn săn chắc, khỏe khoắn.

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang cũng góp phần lớn trong việc "trẻ hóa" hình ảnh cho Trương Ngọc Ánh. Nếu trước đây, Trương Ngọc Ánh chuộng các thiết kế tối màu, kiểu dáng già và cứng, thì nay cô chuyển sang phong cách hiện đại, nữ tính và khoe nhiều dáng hơn.



Phong cách trẻ trung hơn trước của Trương Ngọc Ánh ở độ tuổi U50.

Phong cách makeup của cô cũng có sự chuyển hướng rõ ràng: ít đánh khối, nền mỏng nhẹ, tập trung vào độ sáng của da và ánh mắt, tạo hiệu ứng "glowy" tự nhiên thay vì sắc lạnh như trước.