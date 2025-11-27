Tối 26/11, TP.HCM có 1 đêm náo nhiệt khi tâm điểm chú ý của cư dân mạng đổ dồn vào buổi họp báo ra mắt phim Phòng Trọ Ma Bầu. Thảm đỏ sự kiện chào đón nhiều gương mặt giải trí được yêu thích như Kim Tuyến, Quyên Qui, Cát Phượng, Quỳnh Lam, Thuận Nguyễn, Phương Lan, Quỳnh Lý… biến nơi thành bữa tiệc đọ nhan sắc tưng bừng.

Nổi bật giữa dàn sao là sự xuất hiện của Quỳnh Lam. Quỳnh Lam có thể là cái tên không quá quen thuộc đối với giới trẻ ngày nay nhưng cô là bầu trời thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Sau nhiều năm trung thành với sở trường phim truyền hình, Phòng Trọ Ma Bầu là tác phẩm điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp.

Mỹ nhân 8x bước đến thảm đỏ trong bộ váy đen tuyền khoét ngực sâu, khoe lấp ló vòng 1 gợi cảm. Mái tóc được vuốt ngược ra sau giúp nữ diễn viên toát lên vẻ quyền lực, sang trọng mà không kém phần thanh lịch - khí chất ngút ngàn không khác nữ hoàng thảm đỏ

Sinh năm 1984, Quỳnh Lam vẫn duy trì được sự trẻ trung hơn tuổi, nét ngài vẫn rạng rỡ như bị thời gian bỏ quên. Người đẹp sở hữu ngũ quan rõ rệt, hài hòa dễ tạo ấn tượng với đối phương. Ở Quỳnh Lam, khán giả vừa thấy được vẻ đẹp ngọt ngào vừa sắc sảo, dễ dàng đánh cắp ánh nhìn của người hâm mộ.

Dưới bài đăng, netizen lập tức để lại loạt bình luận xuýt xoa trước màn xuất hiện “chặt chém” của Quỳnh Lam. Nhiều người khen cô đúng chuẩn “mỹ nhân đẹp nhất miền Tây”, thần thái đỉnh cao không kém cạnh bất kỳ đàn em nào trên thảm đỏ. Một số bình luận còn cho rằng visual của Quỳnh Lam ngày càng lên hương, vừa mặn mà vừa sang trọng, nhìn một lần là khó quên.

Có ý kiến còn trêu rằng, chỉ người đang hạnh phúc trong tình yêu mới toả ra nguồn năng lượng và visual mặn mà khó cưỡng như vậy. Sát cánh cùng Quỳnh Lam là bạn trai kém 9 tuổi. Khoảng cách tuổi có phần lớn nhưng cả 2 được khen đẹp đôi, đứng cạnh nhau cứ ngỡ bằng lứa.

Quỳnh Lam sinh năm 1984, quê Đồng Nai và từng tham gia các phim Đi Qua Mùa Mưa, Khóc Thầm, Mãi Theo Bóng Em, Cô Dâu Tuổi Dần, Luật Trời... Nhờ vẻ đẹp cổ điển, cô được khán giả ưu ái gọi là “Nữ hoàng phim xưa”. Quỳnh Lam từng hẹn hò Alex - giáo viên người Anh kém cô hai tuổi - từ năm 2011. Giữa năm 2023, cả hai chia tay nhưng cô giữ kín, đến năm 2024 mới công bố.

Xuyên suốt sự nghiệp đóng phim trải dài 18 năm, sở hữu nhiều dự án ăn khách nhưng Quỳnh Lam hiếm khi quảng bá rầm rộ hay xuất hiện dày đặc ở các sự kiện giải trí. Chính vì vậy, dù có thừa nhan sắc lẫn thực lực, cô vẫn chưa thực sự bứt phá để trở thành sao hạng A của Vbiz.