Được nhào nặn bởi nhà sản xuất tài năng Ryan Murphy và quy tụ dàn sao hạng A, All's Fair - series pháp lý mới toanh của ông lớn Hulu - đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên MXH vì tình tiết hình ảnh bị cường điệu một cách nực cười. Nhiều cây bút phê bình không chỉ nội dung mà còn là 1 nhân vật trung tâm xuyên suốt tuyến truyện: Kim Kardashian.

Để cast được cô Kim “siêu vòng 3” làm nữ chính cho một tác phẩm đánh sâu vào vấn đề pháp luật, ekip phải thực sự tự tin và táo bạo. Cái tên Kim Kardashian đã nói lên tất cả, đến nỗi dù biết phim sẽ dở nhưng không ai ngờ nó dở đến vậy. Hậu quả là hàng loạt đầu báo chính thống và các tạp chí danh tiếng đều gọi All's Fair là phim truyền hình tệ nhất năm, thảm họa màn ảnh nhỏ, 0 sao toàn phim. All's Fair thậm chí còn đang giữ điểm 0% tươi hiếm hoi trên Rotten Tomatoes, đồng nghĩa với việc không nhận nổi một lời khen nào.

Kim đảm nhận vai một nữ luật sư nhưng không phải hình tượng luật sư thông thường. Cô nàng ăn diện lồng lộn, mỗi lần xuất hiện như sải bước trên thảm đỏ. Outfit thì không trùng bộ nào, không bó sát thì hở trên hở trên dưới, trông rất phản cảm - đặc biệt trong bối cảnh đặt ở môi trường pháp lý đề cao sự nghiêm chỉnh và văn minh. Điểm chung là vẫn phải khoe “bàn toạ” lồ lộ trước ống kính khiến người xem ngột thở.

Diễn xuất thì không còn gì để nói ngoài 3 từ: sượng, đơ và đài từ kém. Kim bê y nguyên ngữ điệu từng gây khó chịu cho bao thế hệ vào trong phim. Khán giả còn đùa rằng, cứ ngỡ đang xem tập phát sóng mới của Keeping Up With The Kardashians. Cách cô nàng tương tác, hành động và nói chuyện với các nhân vật vô cùng thiếu tự nhiên, gượng gạo. Đứng giữa loạt gương mặt “sừng sỏ” trong giới điện ảnh như Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson… diễn xuất thảm hoạ của Kim càng được nâng tầm

Một số bình luận của netizen: - Kim "nhựa" trăm biểu cảm như 1. - Các diễn viên khác gánh còng lưng. - Tiêm mặt đơ cứng thế kia thì không cảm xúc là đúng rồi. - Sao phim này cứ rẻ tiền, xu xu kiểu gì ý nhỉ. Như kiểu phim dành riêng cho Kim. - Diễn chán lắm. Phải bỏ xem thì đống sillicon trên mặt cô này. - Bao năm vẫn bất tài - Có tài cán gì đâu, chỉ giỏi làm lố, khoe thân

Kim thời gian gần đây đang cố gắng rũ bỏ quá khứ “sống nhờ thị phi” bằng cách dấn thân vào con đường học hành và diễn xuất. Trước All’s Fair, cô nàng đã chọn tuyển vào vai nữ chính trong mùa 12 của series kinh dị ăn khách American Horror Story. Hầu hết phản ứng đều gay gắt, mỉa mai hay cười bò trước khả năng diễn xuất bằng 0 của bà mẹ 2 con.

ít người biết, Kim đã bén duyên với điện ảnh qua bộ phim hài chế The Disaster Movie vào năm 2008 - thời điểm cô vừa phất lên nhờ đoạn băng sex tai tiếng. Cũng đúng như tựa đề, bộ phim là một thảm hoạ và sự hiện diện của Kim mờ nhạt đến mức, khán giả không hề nhận ra cô nàng tham gia diễn xuất.

Thực tế, Kim bước vào showbiz cũng chả phải nhờ tài cán mà nhờ ồn ào và tranh cãi. Suốt gần 2 một thập kỷ, sự nghiệp của cô gắn liền với drama, những chiêu trò PR trá hình và việc biến đời tư thành nội dung câu khách. Từ vụ băng sex gây chấn động, những cuộc khẩu chiến triền miên với Kanye West cho đến các khoảnh khắc cố tình "cướp sóng" thảm đỏ bằng loạt outfit gây sốc… cái tên Kim nổi lên không phải vì nghệ thuật, mà vì thị phi.

Điều oái oăm là Kim gần như không sở hữu một kỹ năng showbiz nào đúng nghĩa. Không biết hát, không biết nhảy, còn diễn xuất thì ở mức "nghiệp dư". Nhiều người còn mỉa mai rằng Kim là ví dụ điển hình cho kiểu người "làm gì cũng dở nhưng vẫn sống khỏe nhờ drama".

Ngay cả trong lĩnh vực thời trang "tủ", Kim cũng thường xuyên bị chỉ trích. Không ít bộ cánh bị chê bai là phản cảm, khoe thân quá đà, hoặc cố tạo hở hang để hút thảo luận. Các nhà phê bình cho rằng Kim vẫn loay hoay với hình tượng ngôi sao tai tiếng, hoàn toàn không đủ thực lực để bước vào những sân chơi nghệ thuật nghiêm túc hơn.

Vậy nên, khi Kim quyết tâm "tẩy trắng" hình ảnh bằng cách học luật rồi chuyển hướng sang diễn xuất, phản ứng tiêu cực càng dữ dội. Khán giả cho rằng một người thiếu năng lực nhưng liên tục chiếm chỗ của những diễn viên thực sự có tài thì không xứng đáng xuất hiện trong những dự án lớn. Đối với nhiều người, Kim Kardashian vẫn là biểu tượng của sự bất tài, khoe thân và dựa hơi scandal, cần bị đào thảo gấp khỏi Hollywood.

Không ít bình luận thẳng thừng: "Showbiz đã quá chật chội. Những người không có tài năng thật sự như Kim nên nhường lại sân khấu cho người xứng đáng hơn."



