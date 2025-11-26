Tối 25/11, Lễ bế mạc và trao giải LHP Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra tại TPHCM. Sự kiện năm nay do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TPHCM tổ chức. LHP thu hút 144 phim ở các thể loại tham dự, trong đó có 16 phim điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Chương trình được tổ chức nhằm vinh danh và tri ân tới những đóng góp nổi bật của cá nhân, tổ chức đối với nền phim ảnh nước nhà.

Thảm đỏ quy tụ dàn sao Vbiz đình đám như Trấn Thành, Đinh Ngọc Diệp, Việt Hương, Lê Khánh, Tiểu Vy, Hạ Anh, Victor Vũ, Uyển Ân… Giữa rừng mỹ nam mỹ nữ, Tiểu Vy vẫn nổi bần bần như thường nhờ sắc vóc hơn người. Tiểu Vy bước đến đêm hội trong bộ đầm cúp ngực màu vàng sang chảnh, nhấn nhá với họa tiết sắc nét, bắt mắt.

Tiểu Vy khoe nhan sắc thành thần tại thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam

Trang phục kiêu sa giúp nàng hậu khoe trọn bờ vai mảnh khảnh, tấm lưng ngọc thon thả siêu hút hồn. Khoảnh khắc Tiểu Vy “giá đáo” thảm đỏ khiến mọi ống kính lia đến cô, thu hút ánh nhìn của người hâm mộ có mặt ở đó. Qua ống kính máy quay, nữ thần sinh năm 2000 như tỏa ra hào quang khó tả, phát sáng mà không cần ánh đèn nào.

Đứng cạnh nhiều ngôi sao, Tiểu Vy không hề lép vế khi cô nàng sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng, nét ngài thanh tú và tinh tế như được đúc từ khuôn mẫu. Khán giả không khỏi thán phục nhan sắc “trời bạn” của cô nàng, khen ngợi sau nhiều năm, Tiểu Vy vẫn duy trì phong độ, thậm chí ngày càng đẹp hơn.

Tiểu Vy xinh xuất sắc qua ống kính, visual nét căng

Tiểu Vy không hề lép vé khi đứg cạnh nhiều mỹ nhân khác

Một số bình luận của netizen:

- Bé này cũng rất siêng và kỷ luật nữa. Đăng quang lâu rồi mà vẫn rất xịn luôn, mặt lẫn body cuốn hơn bánh.

- Mọi người gặp ở ngoài đi sẽ biết cổ đẹp gấp mấy lần trên video á.

- Đẹp nhất làng hoa hậu, không nói nhiều.

- Tui thấy bả ngày càng đẹp nha, kiểu mặn mà chút. Tui ngắm ngoài không chán kiểu makeup này.

- Nguyện trùng sinh 2000 lần để có được khuôn mặt của Tiểu Vy trong 1 ngày.

Đầu năm nay, Tiểu Vy gây bất ngờ khi góp mặt trong bom tấn Tết Việt - Bộ Tứ Báo Thủ - sánh vai với nhiều gương mặt dày dặn kinh nghiệm như Trấn Thành, Lê Giang, Kiều Minh Tuấn. Bạn diễn Quốc Anh và Uyển Ân cũng đã tham gia diễn xuất được một thời gian. Vì thế, áp lực từ công chúng càng đè nặng lên vai Tiểu Vy, một người chưa qua đào tạo diễn xuất.

Vai diễn Quỳnh Anh của Tiểu Vy là một cô gái hiện đại, bố mẹ mất sớm nhưng cô được sự thương yêu, cưng chiều của cả nhà. Sống cùng với Quốc Anh, người yêu lâu năm, Quỳnh Anh dồn hết tình yêu của mình vào việc chăm sóc anh, thậm chí quên cả những ước mơ, khát vọng của bản thân mình.

Tiểu Vy gây bất ngờ khi góp mặt trong bom tấn Tết Việt - Bộ Tứ Báo Thủ

Tuy nhiên, sự chăm sóc ấy không phải lúc nào cũng đem lại kết quả tốt đẹp. Quốc Anh cảm thấy ngột ngạt vì sự chăm sóc ấy, và thấy Quỳnh Anh tụt hậu, lạc lõng nhiều so với cuộc sống đang cuồn cuộn chảy. Còn Quỳnh Anh cảm thấy như Quốc Anh đã hết tình cảm với mình và đang dần dần bị trôi vào một cuộc phiêu lưu tình ái mới. May mắn thay, bên cạnh Quỳnh Anh còn có gia đình, bạn bè, những người yêu thương cô hết mực và sẵn lòng làm tất cả vì cô, mặc dù có những chuyện quá lố…

Màn thể hiện của nàng hậu trong Bộ Tứ Báo Thủ khá vừa vặn trong bối cảnh bộ phim giải trí, mang đến tiếng cười cho khán giả. Song, về mặt chuyên môn, cô nàng chưa đáp ứng được. Biểu cảm thiếu linh hoạt và nét diễn còn gượng gạo là điểm yếu Tiểu Vy cần cải thiện. Netizen hy vọng sẽ được chứng kiến một Tiểu Vy ngày càng hoàn thiện hơn trong diễn xuất.