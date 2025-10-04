Trà, cà phê hay nước lọc tốt nhất cho tuổi thọ? Nghiên cứu tiết lộ điều bất ngờ

Cách uống trà, cà phê, nước lọc tốt cho tuổi thọ

Theo báo Anh Express, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh đã tiến hành phân tích dữ liệu của 182.770 người trưởng thành và tiết lộ cách uống trà, cà phê và nước lọc hiệu quả nhất.

Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu người tham gia báo cáo lại thói quen sử dụng đồ uống hàng ngày. Dữ liệu được thu thập từ năm 2009 đến năm 2012.

Kết quả nghiên cứu cho thấy uống kết hợp 7-8 cốc đồ uống mỗi ngày, bao gồm cả trà, cà phê và nước lọc có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 28%. Các chuyên gia đánh giá đây là cách tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ.

Đáng chú ý, nghiên cứu còn chỉ ra rằng tỷ lệ tiêu thụ các loại đồ uống cũng đặc biệt quan trọng. Nghiên cứu cho thấy sau khi uống đủ 4 cốc nước lọc mỗi ngày, nếu thay thế 4 cốc nước lọc còn lại bằng cà phê và trà theo tỷ lệ 2:3, nguy cơ tử vong sớm sẽ tiếp tục giảm xuống. Sự kết hợp các loại đồ uống theo tỷ lệ trên có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và bệnh tiêu hóa.

Uống kết hợp 7-8 cốc đồ uống mỗi ngày, bao gồm cả trà, cà phê và nước lọc có thể giúp kéo dài tuổi thọ. (Ảnh minh họa)

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Các nghiên cứu trước đây đã nêu bật lợi ích của nước lọc, trà và cà phê đối với sức khỏe, nhưng thường chỉ tập trung vào so sánh lợi ích của các loại nước này với nhau và hiếm khi nghiên cứu về tỷ lệ tiêu thụ giữa các loại đồ uống”.

Các tác giả của nghiên cứu tiết lộ “chìa khóa” để sống thọ chỉ đơn giản là cung cấp đủ nước cho cơ thể (khoảng 7-8 cốc đồ uống mỗi ngày). Mặc dù đơn giản nhưng các chuyên gia cho biết nhiều người trưởng thành đã không uống đủ lượng nước được khuyến nghị hàng ngày. Các chuyên gia lưu ý rằng nếu bạn uống ít hơn 4 cốc nước mỗi ngày, thì việc sử dụng trà và cà phê không mang lại quá nhiều lợi ích.

“Chìa khóa” để sống thọ chỉ đơn giản là cung cấp đủ nước cho cơ thể. (Ảnh minh họa)

Các nhà khoa học cũng thừa nhận rằng nghiên cứu của họ có một số hạn chế. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu không thể chứng minh được việc uống những loại đồ uống này trực tiếp làm giảm nguy cơ tử vong, mà chỉ chứng minh được mối liên hệ thông qua quá trình quan sát.

Thêm vào đó, dữ liệu nghiên cứu không cung cấp các thông tin cụ thể về cách người tham gia pha chế đồ uống. Ví dụ, liệu họ có thêm sữa hay đường vào trà hoặc cà phê hay không? Và điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và tác động của các loại đồ uống với tình trạng sức khỏe cũng như nguy cơ tử vong sớm.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn khẳng định: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp hợp lý giữa cà phê, trà và nước lọc. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy mọi người cần chú trọng hơn đến việc tiêu thụ đủ nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe”.