Nam sinh 17 tuổi bị viêm ruột, cấp cứu 3 ngày vì ăn thịt kiểu này, nhiều người chung sở thích

Chưa đến Trung thu nhưng tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc liên quan đến thói quen ăn uống bất cẩn. Một nam sinh 17 tuổi tham gia buổi tiệc nướng cùng nhóm bạn, vì quá đói nên vội vã gắp thịt và hải sản từ vỉ than lên ăn khi còn chưa chín kỹ. Hậu quả, em bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục, sốt cao 39 độ C và phải nhập viện cấp cứu, nằm điều trị ba ngày mới qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Trang Gia Thuấn , khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đài Trung, cho biết bệnh nhân được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy. Ban đầu triệu chứng còn nhẹ nên bác sĩ kê thuốc chống viêm và cầm tiêu chảy, cho về nhà theo dõi. Tuy nhiên, ngay trong đêm, tình trạng trở nặng, sốt cao kèm tiêu chảy cấp khiến gia đình phải đưa quay lại bệnh viện.

Kết quả thăm khám cho thấy đường ruột của nam sinh bị viêm, phù nề và có dịch, nguyên nhân do ăn phải thịt và hải sản chưa chín kỹ dẫn đến viêm dạ dày ruột cấp tính . Bệnh nhân may mắn được cấp cứu kịp thời, truyền dịch, dùng kháng sinh và thuốc ổn định tiêu hóa, sau ba ngày mới hồi phục và được xuất viện.

Bác sĩ Trang nhấn mạnh: “Mỗi năm sau các kỳ nghỉ lễ, số ca nhập viện vì rối loạn tiêu hóa tăng khoảng 20%. Nguyên nhân chủ yếu là do thói quen ăn uống thiếu cẩn trọng, đặc biệt là ăn thực phẩm chưa chín kỹ hoặc để lâu ngoài trời nắng nóng”.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Thịt và hải sản khi nướng phải chín hoàn toàn mới được ăn.

- Thực phẩm sau khi chín nên ăn ngay, tránh để lâu ngoài không khí dễ nhiễm khuẩn.

- Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm càng cần đặc biệt thận trọng trong những bữa tiệc nướng đông người.

Một phút chủ quan có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng. Trung thu là dịp sum họp, nhưng hãy để bữa tiệc nướng là niềm vui trọn vẹn, đừng biến thành “thảm họa đường ruột” chỉ vì nóng vội gắp đồ ăn chưa chín.

