Người phụ nữ 41 tuổi với chiếc cổ "khổng lồ"

Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Bùi Thị N., 41 tuổi, Phú Thọ có bướu giáp khổng lồ chèn ép vùng cổ.



Được biết nữ bệnh nhân được chẩn đoán mắc Basedow từ năm 2019 và điều trị định kỳ bằng thuốc kháng giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thời gian gần đây, cổ bệnh nhân to nhanh bất thường, bướu phát triển lớn, gây khó thở, khó nuốt, mất ngủ và ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hormon tuyến giáp của bệnh nhân ở trạng thái bình giáp, tuy nhiên các chỉ số kháng thể TRAb và Anti-TPO trong huyết thanh tăng cao. Siêu âm chẩn đoán ghi nhận tuyến giáp thể tích rất lớn, nhu mô không đều, nhiều nang. Với khối bướu khổng lồ gây biến dạng vùng cổ, bệnh nhân đã nhiều lần được hội chẩn phẫu thuật nhưng chưa thể thực hiện do bướu tăng sinh mạch mạnh, khó đạt điều kiện tối ưu.

Hiện tại, toàn trạng bệnh nhân đã ổn định hơn và mong muốn được phẫu thuật cắt bỏ bướu.

Đây được xem là một trường hợp điển hình, cho thấy sự phức tạp trong điều trị bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt ở những ca bướu khổng lồ gây chèn ép làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Nữ bệnh nhân 41 tuổi mắc bướu giáp khổng lồ được cứu chữa.

TS.BS Lê Thị Việt Hà - Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: Người dân khi có các dấu hiệu bất thường ở vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài hoặc có biểu hiện cường giáp, suy giáp nên đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương để được khám và điều trị kịp thời.

Từ trường hợp này S.BS Lê Thị Việt Hà khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài hoặc có dấu hiệu cường giáp, suy giáp nên đến khám sớm tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

"Phát hiện sớm điều trị chuẩn kỹ thuật hiện đại" là chìa khóa giúp người bệnh mắc bệnh tuyến giáp cải thiện chất lượng cuộc sống và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

(Theo Lao Động, VOV)