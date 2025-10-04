Người đàn ông 68 tuổi bỗng đau bụng dữ dội, bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" bên trong

Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng đau bụng dữ dội do vô tình nuốt phải chiếc tăm tre sắc nhọn hai đầu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã cắm sâu gần nửa chu vi thành dạ dày, gây nguy cơ thủng, xuất huyết và biến chứng nguy hiểm.



Trong phòng thủ thuật, ê-kíp nội soi do bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh thực hiện phải làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ khi rút chiếc tăm cũng có thể gây thêm nhiều vết thủng, dẫn đến chảy máu ồ ạt và nguy hiểm tính mạng.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhờ được nội soi kịp thời.

Sau thời gian tập trung cao độ, chiếc tăm cuối cùng cũng được gắp ra an toàn và nhanh chóng cầm máu và che phủ tổn thương tại vị trí dị vật. Khoảnh khắc ấy, cả ê-kíp vỡ òa, nhẹ nhõm sau những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở. Hiện bệnh nhân đã ổn định, không xuất hiện biến chứng và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Thời gian vừa qua có không ít vụ việc tương tự đã được ghi nhận trong thời gian gần đây. Trường hợp Tại Tp.HCM là một bé trai 12 tuổi sống chung với chiếc tăm dài 7cm trong ổ bụng suốt hơn 4 tháng mới được phát hiện và gắp ra.

Ở Thái Nguyên, một phụ nữ 37 tuổi phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức vì hạt táo tàu khô sắc nhọn gây thủng ruột non, viêm phúc mạc toàn bộ.

Trước đó, bệnh nhân nữ 67 tuổi, ở Hà Nội nhập khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện E do nuốt nhầm dị vật, gây biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị bị thủng tạng rỗng do nuốt nhầm dị vật dài 7cm và dẫn đến thủng trực tràng.

Những ca bệnh này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chỉ một chiếc tăm, xương cá...tuy nhỏ bé nhưng cũng có thể trở thành "sát thủ thầm lặng" trong cơ thể, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí y tế kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi vô tình nuốt phải dị vật, người bệnh cần chú ý không cố nuốt thêm những đồ ăn khác để hi vọng đẩy dị vật xuống; không móc họng, khạc mạnh, có thể làm dị vật cắm sâu thêm vào thành ống tiêu hóa, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như rách, thủng, chảy máu… làm tăng mức độ nặng bệnh và khó khăn hơn cho việc lấy dị vật ra ngoài.

Để tránh những trường hợp tương tự, người dân cần tạo thói quen không ngậm tăm sau khi đã sử dụng xong, tránh việc có thể nuốt phải do vô tình.

Theo các chuyên gia, để phòng tránh tình trạng nuốt phải dị vật (như xương cá, tăm tre, hoặc đồ vật nhỏ), cần ăn chậm rãi, nhai kỹ thức ăn, không cười nói hay đùa giỡn khi ăn, và tuyệt đối không ngậm các vật dụng nhỏ có thể nuốt được. Nếu nghi ngờ nuốt phải dị vật, tuyệt đối không được tự móc họng hay dùng các biện pháp dân gian như uống giấm hay ăn cơm nóng, mà phải đến cơ sở y tế ngay lập tức để được thăm khám và xử trí an toàn.

Cách phòng tránh hóc dị vật Ăn uống cẩn thận: Ăn chậm rãi, nhai kỹ thức ăn, không vội vàng để thức ăn đi qua thực quản dễ dàng. Cẩn thận với thực phẩm: Chế biến thực phẩm có xương (như cá) thật kỹ lưỡng để loại bỏ xương, hạn chế nguy cơ xương bị mắc lại. Nên tránh các vật dụng nguy hiểm: Không ngậm tăm tre, không ngậm các vật dụng nhỏ như kẹp tóc, đinh vít, chìa khóa vì dễ vô tình nuốt phải. Không làm việc khác khi ăn: Tránh cười đùa, nói chuyện, xem tivi hoặc sử dụng điện thoại khi ăn vì có thể làm giảm sự tập trung, dẫn đến hóc dị vật. Lưu ý với trẻ nhỏ: Cha mẹ cần để ý khi trẻ nhỏ chơi đùa hoặc ăn uống để tránh trẻ nuốt phải dị vật.

