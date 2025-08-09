TP.HCM đổi tên 26 bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành quyết định đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong số này có 17 bệnh viện là các bệnh viện quận huyện TP.HCM, 3 bệnh viện thuộc Bình Dương và 6 bệnh viện thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo quyết định, các bệnh viện đổi tên mới này đều thuộc Sở Y tế TP.HCM và Sở có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các các công tác chuyển giao nhân sự, tài chính theo nguyên tắc nguyên trạng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM (mới) đã có văn bản gửi Sở Nội vụ TP về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Lý giải việc đổi tên, Sở Y tế cho rằng đây là điều cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM.

Số TT Khu vực Tên bệnh viện cũ Tên bệnh viện mới 1 TP.HCM Bệnh viện Quận 1 Bệnh viện đa khoa Tân Định 2 TP.HCM Bệnh viện Quận 4 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội 3 TP.HCM Bệnh viện Quận 6 Bệnh viện đa khoa Bình Phú 4 TP.HCM Bệnh viện Quận 8 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng 5 TP.HCM Bệnh viện Quận 7 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập 6 TP.HCM Bệnh viện Quận 12 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây 7 TP.HCM Bệnh viện Quận 11 Bệnh viện đa khoa Bình Thăng 8 TP.HCM Bệnh viện TP Thủ Đức Bệnh viện đa khoa Thủ Đức 9 TP.HCM Bệnh viện quận Tân Phú Bệnh viện đa khoa Tân Phú 10 TP.HCM Bệnh viện quận Tân Bình Bệnh viện đa khoa Tân Bình 11 TP.HCM Bệnh viện quận Phú Nhuận Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận 12 TP.HCM Bệnh viện quận Bình Thạnh Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh 13 TP.HCM Bệnh viện quận Gò Vấp Bệnh viện đa khoa Gò Vấp 14 TP.HCM Bệnh viện quận Bình Tân Bệnh viện đa khoa Bình Tân 15 TP.HCM Bệnh viện huyện Củ Chi Bệnh viện đa khoa Củ Chi 16 TP.HCM Bệnh viện huyện Nhà Bè Bệnh viện đa khoa Nhà Bè 17 TP.HCM Bệnh viện huyện Bình Chánh Bệnh viện đa khoa Bình Chánh 18 Bình Dương Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương 19 Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương 20 Bình Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Bệnh viện đa khoa Bình Dương 21 Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu 22 Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Vũng Tàu Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu 23 Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 24 Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu 25 Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu 26 Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa



