Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động

Dan Burton, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và bẫy động vật hoang dã Salinas Valley (bang California, Mỹ) cho biết đây là lần đầu tiên ông gặp cảnh tượng như vậy. Công ty của Burton chuyên xử lý các loài động vật hoang dã gây hại. Gần đây, họ đã săn hạ hàng trăm con lợn rừng lai giữa lợn nhà và lợn hoang ngoại lai. Loài lai này không được bảo vệ, bởi chúng phá hoại hệ sinh thái và có thể lây lan dịch bệnh.

Trong quá trình xử lý, Burton chọn ngẫu nhiên một con lợn để mổ thịt. Khi rạch da, ông kinh ngạc thấy phần thịt bên trong không phải hồng nhạt như bình thường mà xanh neon, rực sáng đến mức “nhìn là liên tưởng ngay đến phim Avatar”.

Nguyên nhân khiến thịt biến thành màu xanh lạ

Sau khi báo cáo lên giới chức hạt Monterey và Sở Cá và Động vật hoang dã California, mẫu thịt được đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy những con lợn này đã ăn phải lượng lớn thuốc diệt chuột Diphacinone, một loại thuốc chống đông máu thuộc thế hệ đầu tiên, được sử dụng từ thập niên 1950.

Cơ chế diệt chuột của Diphacinone là ngăn cản máu đông lại, khiến chuột bị xuất huyết nội cho tới chết. Khi lợn rừng ăn phải mồi có tẩm thuốc này, hoạt động của vitamin K, yếu tố then chốt trong quá trình đông máu, bị phá vỡ. Máu bắt đầu rỉ ra bên trong cơ thể, lan vào các mô cơ. Tại đây, hemoglobin (huyết sắc tố) phản ứng với một số chất trong thịt, tạo ra màu xanh lam kỳ quái.

Thuốc diệt chuột Diphacinone

Nguy cơ với sức khỏe con người

Theo các chuyên gia, Diphacinone không quá độc với liều nhỏ, nhưng vẫn đủ gây biến đổi mô và ảnh hưởng sức khỏe ở động vật lớn. Lợn rừng ăn ít thường không chết ngay, nhưng sẽ mệt mỏi, lờ đờ. Nếu ăn nhiều, chúng có thể sốt cao, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, thậm chí tổn thương gan, mạch máu và chảy máu nội tạng, dẫn đến tử vong.

Điều đáng lo là không phải lúc nào thịt lợn rừng nhiễm thuốc diệt chuột cũng đổi màu, khiến việc phát hiện bằng mắt thường gần như bất khả thi. Đây là mối đe dọa tiềm ẩn với người tiêu dùng, đặc biệt nếu thịt từ những con này lọt vào chuỗi thực phẩm.

Phần thuốc diệt chuột còn tồn dư trong xác động vật có thể ngấm xuống đất, theo mưa trôi vào sông suối. Điều này ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong đất, giảm độ màu mỡ và kìm hãm sự phát triển của cây trồng. Trong môi trường nước, Diphacinone có thể bị sinh vật thủy sinh hấp thụ, tích tụ dần trong cơ thể các loài ở bậc cao hơn qua chuỗi thức ăn, gây rối loạn toàn bộ hệ sinh thái.

Ngoài ra, những loài săn mồi như chim, cáo nếu ăn phải chuột hoặc động vật đã nhiễm độc cũng có nguy cơ trúng độc lần hai, làm giảm số lượng quần thể và phá vỡ cân bằng tự nhiên.

Sự cố “thịt lợn rừng xanh phát sáng” là lời nhắc nhở về mặt trái của việc lạm dụng hóa chất trong kiểm soát dịch hại. Nếu không quản lý chặt chẽ, những loại thuốc tưởng như “chỉ nhắm vào chuột” có thể len lỏi vào bữa ăn của con người và gây ra hậu quả lâu dài cho môi trường.

Nguồn và ảnh: QQ