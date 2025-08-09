Cây dại ở Việt Nam mọc um tùm, sang nước ngoài giá hơn nửa triệu /kg

Cùng với chất lượng sống ngày càng tăng cao, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Việc tìm đến các loài thực vật có công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe cũng trở thành xu hướng.

Tại thị trường Trung Quốc, cây phế kinh thảo là một trong số những loài thực vật từng được "săn lùng" để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Tại Việt Nam, bạn cũng có thể tìm thấy phế kinh thảo ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Được biết, phế kinh thảo còn có nhiều tên gọi như dâm dương hoắc, cương tiền, phương trượng thảo, thiên lưỡng kim, hoàng liên tổ, ngưu giác hoa. Trong đó cái tên "dâm dương hoắc" xuất phát từ việc dân gian thường lấy lá của loại cây này cho dê ăn để làm tăng ham muốn tình dục.

Theo dược học cổ truyền, dâm dương hoắc vị cay ngọt, tính ấm.

Công dụng: Ôn thận tráng dương (làm ấm tạng thận và khỏe dương khí ), cường cân tráng cốt (làm mạnh gân xương), khử phong trừ thấp.

Lá cây dâm dương hoắc phơi khô làm dược liệu

Kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy: Dâm dương hoắc có tác dụng tương tự như nội tiết tố sinh dục, làm tăng trọng lượng của thùy trước tuyến yên, tinh hoàn, buồng trứng và tử cung trên động vật thực nghiệm; kích thích quá trình bài tiết tinh dịch, nâng cao năng lực hoạt động của tinh hoàn, qua đó gián tiếp làm hưng phấn và tăng cường khả năng tình dục.

Mặt khác, dâm dương hoắc còn có khả năng ức chế một số vi khuẩn như tụ cầu trắng, tụ cầu vàng, phế cầu khuẩn, thậm chí cả trực khuẩn lao. Ngoài ra, vị thuốc này cũng có tác dụng giảm ho, trừ đờm, chống co thắt phế quản, làm hạ huyết áp và bảo hộ tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy nhờ khả năng làm tăng lưu lượng động mạch vành.

Y học hiện đại đã có những công trình nghiên cứu khả năng trị liệu của dâm dương hoắc đối với một số bệnh lý nội khoa như cơn đau thắt ngực do thiểu năng động mạch vành, suy nhược thần kinh, viêm phế quản mạn tính, viêm khớp trẻ em, thiểu năng sinh dục.

Ở Việt Nam, giá dược liệu này ở mức 140.000 đồng/kg đối với loại tươi, 250.000 đồng/kg đối với loại khô.

Còn ở Trung Quốc, từ cách đây khoảng chục năm, phế kinh thảo đã có giá bán lên đến 200 NDT (khoảng 730.000 đồng)/kg, sau đó giảm mạnh chỉ còn 20 NDT (khoảng 73.000 đồng)/kg vào năm 2018 khi nhiều nông dân chuyển sang trồng loại dược liệu này, nguồn cung tăng khiến giá bán sụt giảm. Thị trường phế kinh thảo cũng trở nên ảm đạm dần.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, phế kinh thảo lại bất ngờ tăng giá trở lại, dao động từ 130 - 200 NDT (khoảng 474.000 - 730.000 đồng)/kg.

Một phần vì nhiều nông dân đã ngừng trồng chúng trong thời gian "thị trường ảm đạm", vì vậy sản lượng đã giảm mạnh, từ đó giúp giá bán có cơ hội phục hồi.

Dù vậy, mức giá này dự kiến sẽ không kéo dài lâu bởi phế kinh thảo dễ trồng hơn nhiều loại thảo dược khác nên khi diện tích trồng và sản lượng tăng lên, giá bán có thể sẽ ổn định ở mức thấp hơn.