Người bệnh được hưởng lợi nhờ bệnh viện ứng dụng công nghệ mới này

Ngày 9/8, Hội thảo quốc tế “Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” đã diễn ra tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, với sự tham gia của hãng công nghệ Siemens Healthineers, cùng đội ngũ chuyên gia của 4 trung tâm chấn thương chỉnh hình danh tiếng tại Áo, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hướng đến mục tiêu ít xâm lấn, chính xác và phục hồi nhanh cho bệnh nhân.

Trong đó, nổi bật là việc ứng dụng C-arm 3D thế hệ mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Ứng dụng công nghệ C-arm 3D trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Theo TS. BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: Hiện nay, hệ thống C-arm đã được trang bị phổ biến, hầu hết ở các bệnh viện nhưng đó chỉ là hệ thống C-arm 2D, 2 chiều cho thấy được 2 mặt phẳng và không thể định vị được xương khớp, ổ gãy ở trên không gian. Để khắc phục được nhược điểm của C-arm 2D, phẫu thuật viên thường phải có nhiều kinh nghiệm để nhận ra được góc chụp nào mới là đúng. Với sự ra đời của C-arm 3D, nó có thể tái tạo lại toàn bộ hệ thống xương khớp chỉ trong khoảng 5-10 giây mà phẫu thuật viên có thể xác định được khớp trong không gian 3 chiều và định vị chính xác hầu như tuyệt đối vị trí của dụng cụ cấy ghép, đảm bảo an toàn phẫu thuật và hiệu quả của ca mổ.

"Thông thường mổ C-arm hướng đến mổ ít xâm lấn với đường mổ nhỏ, không cần can thiệp vào vùng mổ nhưng vẫn có thể kết nối được vị trí vùng gãy mà không cần bộc lộ nhiều. C-arm 3D giúp thực hiện điều đó ngay cả đối với những trường hợp gãy phức tạp, khớp gãy nhiều mảnh, bác sĩ có thể quan sát rất rõ từng mảnh một trên màn hình và trên phân tích AI tự động", BS. Lê Quang Huy nhận định.

Bên cạnh những vết mổ nhỏ, bác sĩ cũng không phải xâm lấn các phần mềm, phần mềm không tổn thương thì bệnh nhân sẽ ít đau, ít mất máu, không cần dẫn lưu và có thể phục hồi sớm.

TS. BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Ví dụ, "phẫu thuật khớp gối, đặc biệt là phẫu thuật gãy mâm chày thông thường bác sĩ phải mổ tới 2 đường mổ, bộc lộ cả trụ trong, trụ ngoài, thậm chí cả trụ sau, hậu phẫu của bệnh nhân sẽ rất nặng nề. Với sự hỗ trợ của C-arm 3D, bác sĩ chỉ cần mổ 1 đường, có thể với tới được những góc rất khó với tới mà thông thường phải mở ra mới thấy, xác định rõ ràng vị trí các con vít trong không gian 3 chiều", BS chia sẻ.

Sau mổ, bệnh nhân ít đau nên có thể tập được sớm, với những ca nặng, bệnh nhân có thể xuống giường sau 1-2 tuần, ca nhẹ có thể tập ngay 24 giờ sau mổ. "Khớp sinh ra là để vận động, con người chỉ cần không vận động trong một thời gian thì khớp sẽ cứng, các phần mềm sẽ co lại, gây teo cơ và các hệ thống mạch quanh khớp sẽ không tuần hoàn đúng như thường ngày. Do đó, bệnh nhân vận động càng sớm thì hồi phục càng nhanh".

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của hội thảo là 2 ca phẫu thuật được tường thuật trực tiếp từ phòng mổ, trong đó có ca phẫu thuật bắt vít cuống cung qua da trong điều trị thoái hóa cột sống đã cho thấy rõ ưu thế vượt trội của công nghệ C-arm 3D thế hệ mới được thực hiện bởi PGS. TS. BS Hà Kim Trung, Phó Giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cùng sự cố vấn chuyên môn của GS. TS. BS Dietmar Krappinger, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Cấp độ 1 (Level 1 Trauma Center), Đại học Y Innsbruck, Áo.

Bệnh nhân V.T.K.O (63 tuổi) mắc thoái hóa cột sống thắt lưng đa tầng, thoát vị đĩa đệm từ L2/L3 đến L5/S1 gây chèn ép rễ thần kinh L5, S1 hai bên, rách vòng xơ đĩa đệm. Vì vậy, cần phải tiến hành giải ép thần kinh và kết hợp xương cột sống thắt lưng bắt vít cột sống qua da để giải phóng chèn ép, khôi phục vận động nhanh chóng. Nhờ khả năng dựng hình ảnh ba chiều sắc nét trong thời gian thực, công nghệ C-arm 3D tích hợp tính năng AI tự động xác định chính xác vị trí tổn thương, giúp bác sĩ đặt vít, điều hướng dụng cụ phẫu thuật an toàn, hiệu quả, tránh ảnh hưởng thần kinh và mô mềm. Nhờ đó, thời gian mổ được rút ngắn đáng kể, giảm thiểu xâm lấn, bệnh nhân phục hồi nhanh, xuất viện sớm.