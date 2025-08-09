Người phụ nữ đi khám vì nuốt nghẹn, phát hiện 6 bệnh cùng lúc

Người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám do tình trạng nuốt nghẹn tăng dần, đặc biệt khi ăn thức ăn rắn, kèm theo cảm giác nóng rát nhẹ sau xương ức. Ngoài ra, bà còn bị đau âm ỉ vùng gót chân trái.

Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sỹ kết luận bà mắc 6 bệnh sau:

Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan: Đây là nguyên nhân chính gây ra triệu chứng nuốt nghẹn. Nội soi cho thấy niêm mạc thực quản phù nề, có các vòng đồng tâm và chấm trắng nhỏ, là những hình ảnh đặc trưng của bệnh. Bệnh này là dạng viêm mạn tính, cần được điều trị duy trì lâu dài để tránh biến chứng hẹp thực quản.

Viêm teo dạ dày (C1): Bệnh được phát hiện qua nội soi dạ dày .

Viêm cân gan chân mạn tính: Triệu chứng đau gót chân được xác định qua chụp X-quang, cho thấy hình ảnh gai xương gót chân trái.

Rối loạn chuyển hóa lipid: Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số mỡ máu Triglyceride tăng cao gần gấp đôi giới hạn bình thường.

Nhân tuyến giáp TIRADS 3 : Bệnh được phát hiện qua siêu âm tuyến giáp.

Nang thận phải: Bệnh được phát hiện qua siêu âm ổ bụng.

Hình ảnh nội soi thực quản của bệnh nhân.

Bác sỹ Phạm Văn Quang thuộc Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Medlatec cho biết, viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là bệnh mạn tính do bạch cầu ái toan xâm nhập quá mức vào niêm mạc thực quản, thường liên quan đến cơ địa dị ứng.

Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng viêm kéo dài có thể làm thực quản bị xơ hóa, thu hẹp dần, gây khó khăn khi ăn uống và có thể dẫn đến suy dinh dưỡng.

Đây là trường hợp hiếm gặp, cho thấy tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ. Bác sỹ khuyến cáo người dân nên đi kiểm tra sức khỏe 1-2 lần mỗi năm hoặc khi có các triệu chứng bất thường để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nghiêm trọng.