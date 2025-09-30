Top 2 loại hải sản đứng đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

Một báo cáo của CNN (2/2024) đã gây sốc dư luận khi cho thấy tới 90% mẫu protein từ động vật và thực vật được kiểm nghiệm đều chứa vi nhựa. Đặc biệt, hải sản - món ăn được người Việt ưa chuộng - lại nằm trong nhóm có mức độ nhiễm cao.

Dưới đây là 2 loại hải sản vốn được biết đến là rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhiều người Việt tin dùng.

1. Tôm

Là loài ăn sinh vật phù du - nơi tập trung nhiều vi nhựa trôi nổi theo dòng hải lưu - tôm dễ dàng trở thành “kho chứa” hạt nhựa. Bao bì nhựa trong khâu bảo quản, vận chuyển càng làm tình trạng nhiễm vi nhựa trầm trọng hơn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Environmental Research chỉ ra rằng, tôm tẩm bột chiên chứa lượng vi nhựa “khủng”, với trung bình hơn 300 mảnh nhựa trong mỗi khẩu phần .

2. Hàu

Theo nghiên cứu của Đại học Hull (Anh) , hàu cùng các loài thân mềm như vẹm, sò điệp có mật độ vi nhựa trên mỗi gram thịt cao hơn cả cua hay tôm. Đặc biệt, hàu khai thác từ vùng biển châu Á nằm trong nhóm nhiễm nặng nhất. Công trình năm 2020 của GS Francisca Ribeiro (Đại học Queensland, Australia) cũng khẳng định vi nhựa tồn tại phổ biến trong hàu.

Ngoài ra, nhiều loại hải sản quen thuộc như mực, tôm sú nuôi, cua xanh, cá mòi… đều bị phát hiện có chứa vi nhựa. Báo cáo của NutritionFacts.org cho thấy, chỉ 300 gram thịt cá như cá mú, cá trê đầu bẹt hay cá nhồng cũng có thể chứa hàng trăm hạt vi nhựa .

Điều đáng nói, mức độ vi nhựa trong hải sản không khác biệt quá lớn so với các loại thịt trên cạn như gà, bò, lợn. Điều này chứng tỏ, nhựa không chỉ là “vấn nạn đại dương” mà đã lan rộng, ảnh hưởng tới hầu hết nguồn thực phẩm con người tiêu thụ hằng ngày.

Làm sao để giảm bớt vi nhựa trong bữa ăn?

Các chuyên gia khuyến nghị, người tiêu dùng có thể chủ động hạn chế nguy cơ bằng một số cách đơn giản:

- Rửa kỹ thực phẩm trước khi chế biến để loại bỏ phần vi nhựa bám trên bề mặt.

- Ưu tiên thực phẩm tươi sống , bởi đồ chế biến sẵn, đồ đông lạnh hay thức ăn nhanh thường chứa lượng vi nhựa cao hơn.

- Chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng , hạn chế mua hải sản từ vùng ô nhiễm.

- Giảm dùng bao bì nhựa một lần , thay thế bằng vật liệu an toàn hơn để tránh vi nhựa rò rỉ trong khâu bảo quản.

Vi nhựa đang len lỏi vào bữa cơm hằng ngày của mỗi gia đình mà chúng ta không hề hay biết. Nếu không thay đổi thói quen từ hôm nay, con người có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe, thậm chí là tính mạng trong tương lai gần.

Nguồn và ảnh: CNN