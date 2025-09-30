Khi mỡ máu tăng cao, cơ thể sẽ xuất hiện 4 bất thường khi đi bộ: Nhiều người bỏ qua

Mỡ máu cao là tình trạng rối loạn lipid máu, khi lượng cholesterol “xấu” LDL và/hoặc chất béo trung tính (triglycerides) gia tăng ở trong máu. Lượng mỡ dư thừa tích tụ trong máu có thể hình thành mảng bám trong động mạch, gây xơ vữa động mạch.

Nếu không được điều trị kịp thời tình trạng xơ vữa động mạch do tăng mỡ máu có thể gây tắc hẹp lòng mạch và dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tim mạch nghiêm trọng chẳng hạn như đau tim và đột quỵ.

Mỡ máu cao nếu không được điều trị kịp thời có thể tăng nguy cơ mắc đau tim, đột quỵ. (Ảnh minh hoạ)

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), khi mỡ máu tăng cao, cơ thể sẽ xuất hiện một số điểm bất thường khi đi bộ. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu này, mọi người cần đi khám sớm và kiểm tra sức khỏe kịp thời, đề phòng các biến chứng nghiêm trọng.

4 bất thường khi đi bộ cảnh báo mỡ máu tăng cao

1. Khó thở

Theo trang Sohu, cảm giác khó thở khi đi bộ có thể là dấu hiệu cảnh báo mức cholesterol trong máu tăng cao nhưng thường bị nhiều người thường bỏ qua. Nguyên nhân là do lượng mỡ dư thừa tích tụ và hình thành mảng bám trong động mạch vành, gây cản trở máu lưu thông đến cơ tim, khiến tim không được cung cấp đủ oxy.

Điều này có thể gây ra tình trạng khó thở ngay cả khi hoạt động nhẹ như đi bộ. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Khó thở khi đi bộ có thể là dấu hiệu cảnh báo mỡ máu tăng cao. (Ảnh minh hoạ)

2. Tay chân lạnh

Tay chân lạnh khi đi bộ hoặc tập luyện cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo mỡ máu tăng cao. Theo các chuyên gia y tế, khi lượng mỡ thừa trong máu tăng lên, chúng có thể tích tụ trong các động mạch ngoại biên, bao gồm các động mạch dẫn máu đến tay và chân. Tình trạng này có thể khiến lượng máu lưu thông đến tay chân bị giảm đi và gây ra tay chân lạnh, tê tay chân, da tay chân tái nhợt.

3. Đau chân, chuột rút ở chân

Nhiều người cho rằng chuột rút ở chân thường do đi bộ hoặc vận động quá sức. Tuy nhiên, thường xuyên bị chuột rút hoặc đau bắp chân khi đi bộ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo mỡ máu tăng cao gây ra bệnh động mạch ngoại biên.

Theo Sohu, khi mạch máu ở chân bị thu hẹp do mảng bám, lượng máu cung cấp cho cơ bắp vận động sẽ không đủ. Điều này có thể gây đau chân hoặc chuột rút ở bắp chân. Tình trạng này sẽ thuyên giảm khi nghỉ ngơi nhưng có thể xuất hiện lại nếu mọi người tiếp tục đi bộ.

Cần cảnh giác với dấu hiệu chuột rút khi đi bộ. (Ảnh minh hoạ)

4. Mệt mỏi, kiệt sức

Cảm giác mệt mỏi hoặc kiệt sức khi đi bộ là dấu hiệu cho thấy mỡ máu tăng cao gây ảnh hưởng tới chức năng tim, khiến tim đang hoạt động kém hiệu quả. Nguyên nhân là do các mảng xơ vữa gây tắc hẹp mạch máu, khiến tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu, gây tiêu hao năng lượng và khiến người bệnh nhanh mệt mỏi, kiệt sức khi tham gia các hoạt động cường độ thấp như đi bộ.