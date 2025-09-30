Loài cây mọc dại xưa không ai "ngó", nay nhổ về bán 400.000 đồng/kg

Loài cây dại nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nhắc đến ở đây là cây địa tiền. Đây là cây thân thảo có tên khoa học là Marchantia polymorpha, thuộc ngành Rêu tản, dùng làm thuốc cầm máu và chữa một số bệnh ngoài da; hai là cây Địa liền (Kaempferia galanga L.), một loại cây thân thảo họ Gừng, sử dụng thân rễ để làm thuốc và có nhiều công dụng khác.

Nếu bạn sinh sống ở Quảng Trị hay Thừa Thiên Huế, có lẽ bạn đã từng bắt gặp loài thực vật có hình dáng lạ mắt này. Đây là địa tiền, thường mọc hoang ở những khu vực ẩm ướt như dọc rãnh nước, ven suối, ruộng ẩm.

Tuy là cây dại nhưng địa tiền mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ phân bố ở Việt Nam, địa tiền còn xuất hiện ở một số nước khác như Trung Quốc. Có lẽ không nhiều người biết rằng, giống cây mọc dại này lại là một vị thuốc quý trong Đông y, thậm chí có giá bán khá cao. Ví dụ tại thị trường xứ Trung, địa tiền thành phẩm sấy khô làm dược liệu thường có giá hơn 100 Nhân Dân Tệ (khoảng 370.000 đồng)/kg. Nếu mua cây giống thì giá sẽ rất rẻ, chỉ từ 5-6 Nhân Dân Tệ (18.000 - 22.000 đồng)/cây, theo Baijiahao.

Đặc biệt, ở nước ta nhiều người dùng cây địa tiền được sử dụng để cầm máu. Loại thảo dược này có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt giải độc. Còn ở Trung Quốc, người ta thường dùng địa tiền để trị bỏng, gãy xương, lở chân, bệnh nấm ngoài da, thường dùng ngoài da. Cây có thể thu hái quanh năm, sau đó dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần.

Người dân xứ Trung còn sử dụng địa tiền như một loại rau rừng. Hàm lượng canxi của nó rất cao, gấp 4 lần sữa và gấp 2 lần mộc nhĩ. Người ta thường sử dụng địa tiền để làm các món xào với thịt, xào với tỏi, chiên cùng trứng. Những món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn được cho là có tác dụng hạ lipid máu, cải thiện thị lực, bổ khí và bổ gan, thận.

Thân rễ được dùng làm thuốc trong Y học cổ truyền.

Có các công dụng như làm thuốc thông kinh lạc, giảm đau, mạnh tỳ vị, giảm phù thũng, kháng viêm.

Chữa các bệnh như nhức xương khớp, đau dây thần kinh.

Đáng chú ý bên cạnh công dụng chữa bệnh, địa tiền còn được yêu thích và trồng làm cảnh nhờ hình dáng và màu sắc đẹp mắt.

(Tổng hợp)