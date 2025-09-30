Người đàn ông 33 tuổi bụng phình to như quả bóng, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Các bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện tư nhân tại Ghumarwin ở quận Bilaspur (Ấn Độ) đã lấy ra 33 đồng xu từ bụng của một người đàn ông 33 tuổi.

Những đồng xu trị giá 300 rupee, gồm các mệnh giá 2 rupee, 10 rupee và 20 rupee, nặng 247 gram.

Bác sĩ phẫu thuật Ankush cho biết bệnh nhân là cư dân của Ghumarwin, bị đau dạ dày và gia đình đã đưa anh đến bệnh viện.

Ảnh minh hoạ.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành một số xét nghiệm trên bệnh nhân, bao gồm cả nội soi và phát hiện ra một số đồng xu trong dạ dày của anh.

Bác sĩ Ankush cho biết: "Người đàn ông này bị tâm thần phân liệt. Ca phẫu thuật không hề dễ dàng và khá khó khăn. Bụng bệnh nhân phình to như quả bóng bay. Tiền xu nằm khắp nơi trong dạ dày. Chúng tôi đã tìm kiếm chúng bằng máy soi ổ bụng trong phòng phẫu thuật. Đầu tiên, chúng tôi xác định vị trí của những đồng xu trong dạ dày, sau đó lấy chúng ra. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ".

Bác sĩ Ankush cho biết tâm thần phân liệt là một bệnh tâm thần mãn tính ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người bệnh. Bệnh nhân thường sống trong ảo tưởng. Trên thực tế, ảo tưởng vẫn tồn tại ngay cả khi có người cố gắng giúp họ nhận thức được sự thật.

Tâm thần phân liệt ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ, cảm nhận và hành xử đúng đắn của bệnh nhân. Các triệu chứng của bệnh bao gồm ảo tưởng và ảo giác, nhưng ngoài ra còn có nhiều triệu chứng khác, tùy thuộc vào giai đoạn bệnh.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khoẻ của người đàn ông đã ổn định.