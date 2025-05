Top 10 sao mặc đẹp tại Met Gala 2025: Bộ 3 BLACKPINK mất hút khỏi danh sách của chủ nhà

Met Gala 2025 đã khép lại, chứng kiến một đêm thảm xanh đầy cảm xúc nơi thời trang không chỉ là sự phô diễn mà còn là lời tuyên ngôn của văn hóa. Chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" (Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) tôn vinh di sản thời trang của cộng đồng người da đen, xoáy sâu vào những bộ suit may đo tinh sảo. Dress code "Tailored for You" (May đo cho riêng bạn) khuyến khích các nghệ sĩ thể hiện bản sắc cá nhân thông qua trang phục được cá nhân hoá, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Một đề bài tưởng chừng bó hẹp nhưng sau cùng yếu tố văn hoá đã mở ra cho các khách mời ngôi sao những hướng giải mới, không chỉ rập khuôn với thời trang menswear cơ bản.

Các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới như Vogue, Harper's BAZAAR, W Magazine... đã sớm công bố top sao mặc đẹp của riêng họ hậu đêm tiệc hoành tráng này. Cùng điểm lại top 10 bộ cánh đẹp nhất Met Gala 2025, được chọn lọc từ các đầu báo thời trang danh tiếng:

1. Zendaya mặc Louis Vuitton

Zendaya xứng đáng được vinh danh là ngôi sao mặc đẹp nhất Met Gala 2025 khi có tên trong hầu hết danh sách Best-Dressed của các tạp chí thời trang danh tiếng hàng đầu. Xuất hiện trong bộ suit 3 mảnh kết hợp cùng mũ rộng vành sang trọng của Louis Vuitton, tạp chí Cosmopolitan nhận xét: Zendaya là một trong những ngôi sao thông minh nhất khi nói đến việc sử dụng thời trang để truyền tải thông điệp. Cô ấy hiểu rằng trong một đêm tôn vinh thời trang của những người đàn ông da màu, bản thân nên chọn phong cách đơn giản và hoàn hảo thay vì cách ăn mặc "kịch tính" thường thấy trên thảm đỏ Met Gala những năm trước.

2. Diana Ross mặc Sxteen Eleven

Đã 22 năm kể từ lần cuối cùng Diana Ross tham dự Met Gala vào năm 2003, sự trở lại được mong đợi từ lâu của bà vừa qua đã không làm mọi người thất vọng. Nữ diva 81 tuổi diện chiếc váy đính sequin với phần đuôi váy khổng lồ, biến thảm đỏ Met Gala rộng lớn thành của riêng mình theo đúng nghĩa đen. Trên chiếc "phượng bào" hoành tráng là tên những người con của bà được thêu tinh xảo, như một bài giải hoàn hảo cho đề bài "Tailored for You". Thiết kế này được thực hiện bởi Ugo Mozie - một NTK thời trang người Nigeria.

3. Doechii mặc Louis Vuitton

Doechii cũng là một học sinh giỏi khi trả về đáp án cực "mượt" cho chủ nhà Vogue ngay trong mùa Met đầu tiên mà cô tham dự. Nữ ca sĩ Anxiety lộ diện cùng quần short hoạ tiết Damier và áo khoác đuôi tôm monogram của Louis Vuitton, giúp nhà mốt Pháp một lần nữa "mát mặt" khi được hưởng đẫm màn lăng xê "nghệ tuyệt đối" này. Chưa dừng lại ở việc đúng dress code, Doechii còn cho thấy cách cô tôn trọng chủ đề của chương trình năm nay qua mái tóc Afro đặc trưng của người da màu.

4. Bad Bunny mặc Prada

Vẫn luôn nằm trong top đầu các sao nam mặc đẹp nhất Met Gala như mọi khi, toàn bộ các item để Bad Bunny vào vai một cướp biển Caribbean lịch lãm đến từ nhà mốt Prada, bao gồm: bộ suit màu nâu sẫm ton sur ton cùng túi bowling và mũ cói của người Puerto Rico. Lịch lãm nhưng không hề đơn điệu, nam diễn viên "bỏ nhỏ" bằng đôi găng tay đính hơn 600 viên pha lê lấp lánh.

5. Rihanna mặc Marc Jacobs

Đồng chủ trì của Met Gala năm nay là ASAP Rocky nên việc Rihanna có mặt ở Met Gala năm nay là điều dân tình đã đoán được, tuy vậy thứ khiến người ta không thể ngờ đến chính là cách nữ ca sĩ tự tăng độ khó cho trò chơi mà vẫn... "ăn sạch vụn". Đúng theo dress code "Tailored for You", còn gì thuyết phục hơn khi một bà bầu diện bộ cánh được may đo chuẩn đến từng centimet như Rihanna và Marc Jacobs đã làm. "Cô ấy luôn nghĩ ra những cách sành điệu nhất để thông báo về việc mang thai của mình!" - Tạp chí Harper's BAZAAR cảm thán.

6. Gigi Hadid mặc Miu Miu

Chọn một lối tắt khác để chinh phục chủ nghĩa Black Dandyism tưởng chừng chỉ tập trung vào thời trang nam giới, Gigi Hadid đã vinh danh một biểu tượng thời trang người da màu là Josephine Baker. Vũ công kiêm nhà hoạt động dân quyền này cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh lớn của Pháp có tên Siren of the Tropics (1927) . Gigi Hadid đã bắt tay cùng Miu Miu làm lại chiếc váy lộng lẫy mà Josephine Baker từng mặc vào những năm 1930. Đó là cách nữ siêu mẫu và chiếc váy tưởng chừng lạc quẻ của mình đã khiến các tạp chí thời trang danh tiếng phải cho tên cô vào danh sách.

7. Jennie Kim mặc Chanel

Chiếm trọn spotlight MXH trong lần thứ 3 tham dự Met Gala, Jennie được công chúng và người hâm mộ vỗ tay nồng nhiệt cho cách cô giới thiệu thế nào là "Chanel sống". Những khung hình tuyệt đối điện ảnh của Jennie năm 2025 như đang đưa khán giả trở về nhiều thập niên trước. Đó là bởi Jennie Kim đã tuyệt đối thành công trong việc mang di sản của nhà mốt mình đang đại diện đến dạ tiệc thời trang lớn nhất thế giới - Met Gala.

Bất ngờ ở chỗ không phải tạp chí thời trang đình đám nào cũng "ưng" Jennie nói riêng và bộ 3 BLACKPINK nói chung, sau màn tổng tiến công của họ đến Met. Cả Jennie, Lisa và Rosé đều hoàn toàn vắng mặt trong danh sách của chủ nhà Vogue từ phiên bản Vogue Mỹ đến Vogue Pháp, các tạp chí khác như W Magazine, Cosmopolitan cũng tương tự. Jennie lọt danh sách best dresses của The New York Times, Vanity Fair và Harper's Bazaar. Trong khi đó Lisa lọt top mặc đẹp của 2 tờ Vanity Fair và W Magazine, còn Rosé thì hoàn toàn vắng bóng khỏi mọi bảng xếp hạng.

8. Lupita Nyong'o mặc Chanel

Khá giống với công thức của Zendaya, Lupita Nyong'o dường như cũng muốn lùi lại một bước, lặng lẽ tôn trọng chủ đề bằng cách diện bộ suit màu xanh tiffany đáng yêu của Chanel. Tông màu tươi mát tạo ấn tượng mạnh khi kết hợp cùng màu da của nữ diễn viên gốc México. "Đặc điểm nhận dạng" của bộ sậu Chanel hôm nay cũng được thấy rõ qua chiếc mũ boater cổ điển và thú vị - hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian sắp tới.

9. Ayo Edebiri mặc Ferragamo

Ayo Edebiri đã thu hút sự chú ý khi diện bộ trang phục Ferragamo được thiết kế riêng bởi Maximilian Davis. Bộ váy sơ mi dài chấm sàn, kết hợp với áo khoác da đuôi tôm và găng tay lưới, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Điểm nhấn của trang phục là những hạt cườm đỏ rực rỡ, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Edo ở Nigeria, thể hiện sự kết nối sâu sắc với di sản văn hóa của cô. Ayo Edebiri chia sẻ rằng bộ trang phục này là lời tri ân đến cha và ông của cô, những người đàn ông có gu thời trang tinh tế đã ảnh hưởng lớn đến phong cách của nữ diễn viên hiện tại.

10. ASAP Rocky mặc AWGE

Còn nhớ cách đây ít lâu, ASAP Rocky là người đàn ông từng gây sốt khắp mọi mặt trận khi biến các phiên toà mình tham dự thành sàn diễn thời trang của những bộ suit may đo bắt mắt. Bạn trai Rihanna cũng chính là một trong số các đồng chủ trì của Met Gala năm nay, bên cạnh Colman Domingo, Lewis Hamilton và Pharrell Williams - những người đàn ông hiểu rõ thời trang Black Dandyism hơn ai hết. Do đó, không lạ khi nam rapper cũng được các BXH gọi tên sau đêm tiệc này. Dạo chơi thảm đỏ Met nhưng không phải với một luxury brand nào, ASAP Rocky đã tự lăng xê trang phục của AWGE - thương hiệu của chính anh.