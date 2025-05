Jennie đẹp như minh tinh điện ảnh trong loạt khung hình full HD, Met Gala “lộc” quá rồi!

Là một trong những ngôi sao hàng đầu Kpop và có sức hút lớn trên thế giới hiện nay, Jennie luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Và sự góp mặt của nàng IT girl đình đám tại đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala 2025 với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) cũng không ngoại lệ. Jennie chiếm lĩnh MXH từ "thảm xanh" đến after party. Loạt ảnh nét căng tuyệt đối điện ảnh cũng chứng minh Jennie tại Met Gala 2025 chính là một trong những cú nổ lớn. Thậm chí, không quá khi nói rằng màn xuất hiện xuất sắc của Jennie chính là một trong những chất liệu truyền thông của "Oscar thời trang" năm nay.

Khoảnh khắc Jennie tại Met Gala 2025 được ví như một thước phim điện ảnh. (Nguồn: Instagram the_edit_one1)

Lần thứ 3 tham dự Met Gala, Jennie đã ghi điểm tuyệt đối trong tạo hình chỉn chu, ấn tượng và đẹp mắt. Nữ idol hóa thân thành 1 quý cô sang trọng, kiêu kỳ và quý phái trong trang phục được may đo riêng của Chanel, kết hợp cùng ngọc trai và hoa trà - những biểu tượng iconic của nhà mốt nước Pháp.

Loạt khoảnh khắc xứng với danh hiệu "Chanel sống" của Jennie.

Ngay cả qua ống kính truyền thông tại sự kiện, cô cũng tạo nên vô vàn khoảnh khắc xuất thần mang vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch như một minh tinh điện ảnh.

Loạt ảnh đen trắng cũng vô cùng xuất sắc, không khác gì thước phim điện ảnh của Jennie.

Không những tuyệt đối điện ảnh ở main event, ngay đến cả after party, Jennie cũng viral với những khoảnh khắc 10 điểm. Nữ idol thể hiện khả năng biến hóa với phong cách sexy, slay tuyệt đối trong chiếc áo corset phối ren mix cùng chân váy ngắn cạp trễ, đi boots thấp cổ và quần tất lưới. Outfit này giúp nàng IT girl khoe triệt để vóc dáng mảnh mai cùng gu thẩm mỹ ấn tượng. Từ chiếc áo đến quần tất nàng đại sứ diện outfit này đều có dấu ấn của hoa trà - biểu tượng của Chanel.

Ngay cả đến after party, Jennie cũng xuất sắc cỡ này.