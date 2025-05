Lần đầu tiên xuất hiện tại Met Gala, Lisa hiện tại đang là tâm điểm chú ý của công chúng toàn thế giới, tất cả nhờ vào bộ trang phục táo bạo hàng đầu "Oscar thời trang" năm nay. Theo đó, với dress code "Tailored for You" (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), nữ idol đã "giải đề" bằng một bộ bodysuit ren vô cùng nóng bỏng. Kẻ khen, người chê và đầy ắp tranh cãi là những gì dùng để miêu tả về màn "chơi lớn" của cô và Louis Vuitton.

Mới nhìn vào bộ trang phục này của Lisa, phản ứng tiêu cực lớn nhất xoay quanh việc nữ idol theo đuổi mốt diện nội y lên thảm đỏ. Thế nhưng câu chuyện đã càng lúc càng đi xa hơn ranh giới của xấu và đẹp, khi netizen quốc tế đang cho rằng hình ảnh của Rosa Parks - một biểu tượng dân quyền người Mỹ đang được thêu ở vị trí hết sức nhạy cảm trên trang phục của Lisa.

Lisa nhận ý kiến trái chiều với trang phục táo bạo ở mùa Met Gala đầu tiên. Bỏ qua câu chuyện dress code, sự cố có liên quan đến nhân vật lịch sử - Rosa Parks lại đặc biệt nghiêm trọng hơn cả.

Theo Vogue, màn debut đáng khen ngợi của Lisa có công lớn nhờ bộ trang phục bắt mắt do Louis Vuitton kết hợp cùng nghệ sĩ đương đại Henry Taylor thiết kế. Toàn bộ set đồ là thành quả mỹ mãn về độ tinh xảo và kỹ thuật, được sử dụng chất liệu ren đính kết sequin. Chi tiết đắt giá và ấn tượng nhất chính là parttern hình chân dung nhiều người phụ nữ - sản phẩm của Henry Taylor.

Song, tất cả đã rơi vào vòng xoáy phẫn nộ vì vô ý để gương mặt của người được cho là nhà hoạt động dân quyền Rosa Parks xuất hiện ở vị trí cực kỳ oái oăm. Đặc biệt trong bối cảnh Met Gala 2025 đang dành trọn sự tôn vinh cho thời trang của người da màu với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style". Từ đây Lisa - dù không phải người thiết kế hay trực tiếp chọn họa tiết nhưng với tư cách là chủ nhân của bộ trang phục, cô cũng phải nhận trách nhiệm "đứng mũi chịu sào", lĩnh trọn chỉ trích. Trước đó và thời điểm hiện tại, Louis Vuitton cũng chưa đưa ra thông tin cụ thể về những gương mặt xuất hiện trên trang phục của Lisa là ai.

Gương mặt được cho là bà Rosa Parks nằm ở một vị trí dễ thấy trên chiếc quần của Lisa.

"Lisa (BLACKPINK) dự Met Gala cùng chiếc quần có in hình khuôn mặt của Rosa Parks - một nhân vật được kính trọng trong cuộc chiến chống lại sự phân biệt chủng tộc và kỳ thị tại Hoa Kỳ" - là một trong những thông điệp được cư dân mang quốc tế liên tục chia sẻ chỉ ít giờ sau khi Lisa xuất hiện ở mùa Met Gala đầu tiên trong đời.

Trên MXH X, BXH từ khoá trending chủ đề Fashion & Beauty cũng ngay lập tức xuất hiện cái tên Rosa Parks.

Nói về những nhân vật có liên đến sự cố nói trên, Henry Taylor là nghệ sĩ da màu với phong cách vẽ chân dung độc đáo, thường khắc họa đa dạng nhân vật từ người thân, người lao động, vô gia cư đến các biểu tượng văn hóa. Qua đó, ông phản ánh chiều sâu và sự phong phú của cộng đồng da màu. Nam nghệ sĩ là một cộng sự được GĐST Pharrell William đặc biệt ngưỡng mộ, từng kết hợp cùng nhau trong các dự án của Louis Vuitton và Vogue.

Henry Taylor (trái) và bức chân dung vẽ GĐST Pharrell Williams (phải), trên trang bìa của Vogue tháng 5.

Ngay từ khi trình làng BST đầu tiên của mình ở Louis Vuitton vào tháng 6/2023, GĐST Pharrell Williams đã lựa chọn nghệ sĩ Henry Taylor là người đồng hành cùng các sáng tạo của anh. Tại đây, những bức chân dung thu nhỏ do Henry Taylor thiết kế, miêu tả cộng đồng người da đen bằng những màu sắc tươi sáng đã được thêu trên những bộ suit, những chiếc cadigan và quần áo denim của nhà mốt Pháp.

Từng có rất nhiều hình ảnh người da màu được Pharrell Williams bắt tay cùng Henry Taylor khai thác trên các sản phẩm của Louis Vuitton.