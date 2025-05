Met Gala 2025: Kim Kardashian từ bỏ corset tra tấn, không còn eo siêu thực, dân tình liên tưởng ngay tới vịt hoạt hình

Năm nay, với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala lần đầu tiên sau hơn 20 năm xoay trục spotlight sang thời trang menswear – với mục tiêu tôn vinh phong cách, bản sắc cá nhân và văn hóa đậm dấu ấn người da màu. Không khó hiểu khi thảm đỏ năm nay tràn ngập các bộ suit đầy biến tấu, trang phục với những đường may tinh xảo, và dĩ nhiên – vẫn có những “nữ hoàng thảm đỏ” phá cách theo cách riêng của họ.



Một trong những tâm điểm của Met Gala hàng năm là Kim Kardashian. Khác với hình ảnh vòng eo bị siết tới “ngộp thở” thường thấy, Kim Kardashian năm nay đã có một màn chuyển mình khiến ai nấy đều bất ngờ.

Instagram: studio.baf

Kim Kardashian lựa chọn một thiết kế da màu đen hoạ tiết da cá sấu vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ từ thương hiệu Chrome Hearts. Thiết kế này gồm 2 mảnh: áo corset cut-out lưng tôn vòng 1 và chân váy dài ôm với phần tà trải dài, đính kèm chuỗi dây ngọc trai. Phần eo của Kim năm nay được "thoát kiếp" bị siết đến mức gây ái ngại. Thế nhưng không bó chặt không chịu được, năm nay cô Kim chuyển nhiệm vụ này xuống chiếc chân váy bó chặt chân tới mức khó có thể bước đi bình thường.

Tạo hình của kim Kardashian tại Met Gala 2025. Nguồn: X

Hoàn thiện diện mạo được thiết kế riêng cho mình, Kim Kardashian đội một chiếc mũ phớt da đen trơn – món phụ kiện được đặt nghiêng hờ hững che gần nửa khuôn mặt. Tạo hình này đang khiến không ít cư dân mạng liên tưởng đến Darkwing Duck – nhân vật vịt thám tử nổi tiếng của Disney thập niên 90, với chiếc mũ rộng và phong thái bí ẩn đặc trưng. Nhiều người nhận xét trông nàng Kim như... nhân vật hoạt hình!

Tạo hình mạnh mẽ "bốc lửa" của Kim Kardashian...

... khiến cư dân mạng liên tưởng đến Darkwing Duck.

Nhìn lại kỷ nguyên "corset siết eo” của Kim Kardashian: Từ huyền thoại đến tranh cãi

Nhắc đến Kim Kardashian là nhắc đến một biểu tượng thời trang gây sốt và không thể không nhắc đến “kỷ nguyên corset” của cô. Đây là giai đoạn mà Kim mỗi khi xuất hiện tại các mùa Met Gala gần như gắn liền với những thiết kế corset siết chặt vòng eo tới khó tin, tạo ra chuẩn mực vóc dáng “đồng hồ cát” mà không phải ai cũng dám thử sức.

Đỉnh cao của thời kỳ này có lẽ là Met Gala 2019, khi Kim Kardashian diện bộ váy “ướt át” từ nhà mốt Mugler. Với phần eo siết chặt đến mức nhỏ tới khó tin, tạo cảm giác cơ thể cô như bị nén lại để đạt được tỉ lệ không tưởng. Kim khi ấy khiến cả giới mộ điệu choáng váng. Không ít người gọi đây là khoảnh khắc mang tính biểu tượng – một màn trình diễn cơ thể được tính toán tới từng centimet. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại không hoàn toàn lấp lánh như lớp ánh nhũ trên váy: Kim tiết lộ cô phải mặc corset siêu cứng, không thể ngồi xuống hay đi vệ sinh suốt nhiều giờ đồng hồ.

Và rồi năm 2024, dù chủ đề Met Gala là "Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang thức tỉnh", Kim lại khiến công chúng thức tỉnh vì... không thể thở nổi. Cô bước lên thảm đỏ trong chiếc váy mỏng tang của Margiela by John Galliano, với phần đuôi váy ren được tô điểm bằng hoa và lá – dịu dàng, bay bổng như cổ tích. Thế nhưng, tất cả sự lãng mạn ấy bị áp đảo bởi chiếc corset bạc siêu bó. Chiếc corset siết chặt đến mức Kim phải thở bằng miệng, cần người dìu bước từng bậc cầu thang để đảm bảo an toàn.

Trong video hậu trường được ghi lại, Kim gần như không thể nói chuyện bình thường khi được buộc corset, để lộ những vết hằn sâu trên lưng khi tháo áo ra, khiến dân tình nhìn mà "rợn người".

Instagram: studio.baf

Không thể phủ nhận, corset đã giúp Kim Kardashian tạo nên những khoảnh khắc thời trang để đời, đồng thời định hình lại quan điểm về cái đẹp trong văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, kỷ nguyên đó cũng là giai đoạn mà cô bị chỉ trích nhiều nhất vì khiến hình ảnh cơ thể lý tưởng trở nên viển vông và khó đạt được. Với sức ảnh hưởng toàn cầu, mỗi lần Kim xuất hiện trong hình ảnh "eo con kiến" là một lần dư luận chia đôi: nửa ngưỡng mộ, nửa hoài nghi. Thế nên, khi Kim Kardashian xuất hiện tại Met Gala 2025 với một diện mạo "dễ thở" lại nhận được nhiều lời khen hơn từ netizen.