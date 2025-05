Hot: Lisa và giám đốc sáng tạo Louis Vuitton nói gì về trang phục gây tranh cãi?

Khi siêu tiệc thời trang Met Gala 2025 vừa kết thúc cũng là lúc tạp chí Vogue công bố loạt video hậu trường ghi lại quá trình chuẩn bị của các ngôi sao và nhà mốt của họ. Năm nay Lisa và Louis Vuitton là cặp đôi mở màn cho chuỗi series này của tạp chí danh giá. Video có tên: "Inside Lisa's First Met Gala Look" mới đây đã cho thấy buổi fitting cuối cùng của nữ idol cùng ekip và GĐST Pharrell Williams. Từ đó mở ra những chia sẻ thú vị đằng sau outfit chấn động nhưng cũng không kém phần tranh cãi của Lisa trong mùa Met Gala đầu tiên của mình.

Buổi fitting cuối cùng của Lisa vào buổi sáng ngày D-Day (Nguồn Vogue).

Khi khoác lên mình thiết kế tinh hoa dưới bàn tay sáng tạo của Pharrell Williams và nghệ sĩ đương đại Henry Taylor, Lisa cho biết cô dù đang trong trạng thái vô cùng hồi hộp và lo lắng nhưng cũng giấu được sự phấn khích. Cô liên tục trầm trồ về vẻ đẹp nghệ thuật của tác phẩm được làm ra để dành riêng cho mình và thừa nhận mình đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.

Xuất sắc trong chất liệu và kỹ thuật hoàn thiện nhưng outfit này khi xuất hiện đã ngay lập tức gây tranh cãi khi được styling theo lối "No Pants" và đó cũng là điều Lisa từng cân nhắc trong buổi thử đồ sau cùng, giọng ca ROCKSTAR chia sẻ: "Tôi có thể mặc quần nhưng chúng ta liệu có muốn làm vậy không? Chúng ta có nên thử nghiệm những điều điên rồ, thú vị hơn không? " - Lisa nói trước ống kính của Vogue.

Lisa đã cân nhắc về chiếc quần táo bạo trong outfit tại Met Gala, song cuối cùng câu trả lời thì tất cả đã rõ.

Màu sắc và các món phụ kiện đi kèm cũng nằm trong danh sách phải đưa ra quyết định. Lisa cho biết bộ cánh này có thể là trắng hoặc đỏ nhưng khi diện màu đen cô cảm thấy mình quyền lực hơn cả. Tương tự với chiếc chain belt - điểm nhấn kết nối trên chiếc quần tí hon của Lisa, nữ idol cho hay cô chọn lựa item này vì sự nam tính của nó sẽ giúp cân bằng lại tính nữ của set đồ.

Loạt phụ kiện được Lisa tự tay lựa chọn cho final look.

Có tất thảy màu sắc của chiếc LV Speedy Bag được đưa đến phòng thử đồ. Lisa cũng cân nhắc giữa màu vàng yêu thích của mình nhưng đen là lựa chọn sau cuối.

Lại nói đến yếu tố ấn tượng, tài tình và cũng gây tranh cãi bậc nhất chính là họa tiết ren được thêu hình mặt người - tác phẩm của nghệ sĩ Henry Taylor. GĐST Pharrell Williams gọi thiết kế trên người Lisa là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, trọn vẹn những phẩm chất "chic, wearable, well-made" (tạm dịch: sang trọng, dễ ứng dụng và được may đo kỹ lưỡng).

Pharrell Williams là người gợi ý cho Lisa cách xuất hiện bí ẩn, giấu kín trang phục sau áo trenchcoat trước khi chính thức bước vào thảm xanh.

Đó là câu chuyện trong phòng thử đồ của Lisa còn khi final look này được trình làng lại mở ra câu chuyện khác. Làn sóng chỉ trích nổ ra khi gương mặt được cho là nhà hoạt động dân quyền Rosa Parks được thêu ở vị trí nhạy cảm trên chiếc quần của Lisa.

Trả lời tờ The New York Times trong bài viết có tiêu đề: Whose Face Is in Blackpink Singer Lisa's Lace Bodysuit? (tạm dịch: Những gương mặt trên bộ bodysuit của Lisa là ai?), Louis Vuitton cho biết: "Lớp ren tái hiện lại những chi tiết trong một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Mỹ Henry Taylor, khắc họa chân dung những nhân vật từng là một phần trong cuộc đời ông ấy". Về danh tính cụ thể của các nhân vật này, Louis Vuitton không chia sẻ gì thêm. Về phía Lisa, nữ idol vẫn chưa có lên tiếng chính thức về sự vụ này.