Tôm nấu chín chuyển sang màu xanh, bà nội trợ sợ hãi không dám ăn

Một người tiêu dùng ở Thượng Hải, Trung Quốc, gần đây đã báo cáo rằng cô đã mua tôm sú từ cửa hàng trực tuyến Hema Fresh, nhưng thịt tôm chuyển sang màu xanh sau khi nấu, điều này khiến cô ấy sợ hãi đến mức không dám ăn.

Theo tờ Modern Express, vào ngày 20/1, bà Wang đã chi hơn 40 Nhân dân tệ để mua tôm sú từ cửa hàng trực tuyến Hema Fresh. Sau khi nấu chín, bà cho chúng vào tủ lạnh. Khi hâm nóng lại, bà đột nhiên phát hiện một con tôm đang chảy ra chất lỏng màu xanh và hầu hết thân tôm đã chuyển sang màu xanh, chỉ còn một phần nhỏ giữ được màu sắc bình thường. Nhìn thấy con tôm "biến dị" này, bà Wang không thể ăn được.

Cô Wang đến từ Thượng Hải phát hiện tôm bị chuyển sang màu xanh sau khi nấu chín. (Modern Express)

Người phụ nữ lập tức liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Hema để yêu cầu giải thích. Bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời rằng "tôm chuyển sang màu xanh có thể liên quan đến nhiều yếu tố môi trường khác nhau, chẳng hạn như môi trường nuôi trồng và không ảnh hưởng đến việc ăn uống".

Tôm được cung cấp trực tiếp bởi nhà cung cấp và cửa hàng bán lẻ không chịu trách nhiệm kiểm tra. Trên trang chủ của sản phẩm có hiển thị các báo cáo kiểm nghiệm liên quan, nhưng khi bà Wang kiểm tra bao bì sản phẩm thì không tìm thấy.

Để tìm hiểu lý do tại sao thịt tôm chuyển sang màu xanh, bà Wang đã giữ lại số tôm đó và dự định gửi đến một cơ sở chuyên nghiệp để kiểm tra. Bà cũng đã báo cáo tình hình cho số 12345 (đường dây nóng dịch vụ chính phủ ở Trung Quốc) và 12315 (nền tảng khiếu nại người tiêu dùng ở Trung Quốc).

Công ty Hema Fresh cho biết nếu phát hiện bất kỳ thành phần không an toàn nào trong tôm, họ sẽ chi trả chi phí kiểm tra và theo dõi việc xử lý tiếp theo.