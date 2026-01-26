Loại cá "nhà nghèo" lại là kho thuốc quý với cơ thể, chợ Việt bán rẻ như cho

Lợi ích tuyệt vời từ cá cơm

Cá cơm là một loại cá có kích thước nhỏ phổ biến khắp các vùng biển trên thế giới. Mặc dù nhỏ bé nhưng cá cơm lại mang đến hương vị đậm đà và là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời.

Cá cơm là một nguồn dinh dưỡng ấn tượng, quen thuộc trong mâm cơm người Việt. Ảnh minh họa.

Giàu dưỡng chất

Dù kích thước nhỏ, cá cơm lại chứa đựng một lượng lớn chất dinh dưỡng. Một khẩu phần cá cơm đóng hộp trong dầu nặng khoảng 45 g có thể cung cấp:

Calo: 95

Protein: 13 g

Chất béo: 4 g

Carb: 0 g

Vitamin B3: 56% Giá trị hàng ngày (DV)

Selenium: 55% DV

Vitamin B12: 16% DV

Sắt: 12% DV

Canxi: 8% DV

Rất tốt cho não bộ

Theo Healthline, omega-3 trong cá cơm cũng được ghi nhận có lợi cho não bộ. Một số nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều omega-3 có xu hướng giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ và Alzheimer. Ngoài ra, dưỡng chất này còn giúp bảo vệ thị lực và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân phổ biến gây giảm thị lực ở người lớn tuổi.

Tốt cho khỏe tim mạch

Cá cơm giàu omega-3 cao, việc bổ sung cá cơm trong chế độ ăn có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 giúp giảm triglyceride trong máu, làm chậm sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và hỗ trợ ổn định huyết áp. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Cá cơm ở chợ Việt bán rất nhiều và giá phải chăng. Ảnh minh họa.

Rất tốt cho xương khớp

Loại cá này nhỏ bé nhưng rất giàu vitamin đặc biệt là canxi và phốt pho. Hai khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương, giúp xương và răng chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo xương theo thời gian..

Món ngon từ cá cơm

1. Cách làm món cá cơm chiên nước mắm

Nguyên liệu

- Cá cơm tươi ( hoặc hấp ) dùng cá cơm sữa sẽ ngon hơn.

- Bột chiên giòn gia vị sẵn.

- Nước mắm, ớt, tỏi, hành, tiêu, tương ớt, dầu ăn.

Cách làm

Bước 1: Sơ chế

Cá cơm tươi (hoặc cá hấp) : rửa sạch để ráo nước.

Bước 2: Tẩm ướp

Vì dùng bột chiên đã trộn sẵn gia vị nên mình chỉ việc cho cá vào bột và lắc đều cho bột áo đều cá.

Bước 3: Chiên cá

Cho dầu vào ngập chảo, đợi dầu sôi cho cá vào. Cá chiên phải ngập trong dầu và vàng đều mới vớt ra. Cá chiên xong vớt ra ra đĩa có lót sẵn lớp giấy thấm dầu.

Bắt chảo khác phi hành, ớt thơm cho chén nước mắm đã pha vào sên keo rồi cho phần cá đã chiên vào đảo đều và nhanh tay cho cá thấm đều.

Bước 4: Sấy khô

Sau khi hoàn thành bước 3 là đã có thể thưởng thức món ăn. Tuy nhiên để cá có thể giữ được độ giòn lâu hơn mọi người có thể mang đi sấy.

Ảnh minh họa.

2. Cách làm món cá cơm kho cay

Nguyên liệu:

- 3 lạng cá cơm tươi

- Ớt, hành

- Gia vị: 1 thìa đường, 3 thìa mắm, 1 thìa dầu ăn, 1 thìa nước màu, 1 thìa tiêu

Cách làm cá cơm kho cay

Bước 1: Sơ chế

Cá cơm chọn mua con thật tươi. Rửa sạch với nước muối để ráo.

Bước 2: Ướp cá cơm

Cá sơ chế xong, bạn cho vào nồi kho hoặc chảo, nêm các loại gia vị trong phần nguyên liệu vào kèm ít ớt hành giã nhuyễn cho thơm.

Dùng đũa đảo nhẹ rồi ướp trong nửa tiếng.

Bước 3: Làm cá cơm kho cay

Cá ướp thấm bắt lên bếp kho, phi ít dầu ăn để cho vào nồi cá cho dậy mùi thơm hành, ớt.

Nồi cá sôi cho ít nước sôi và kho cá nhỏ lửa cho đến khi nước kho sền sệt lại thì bạn nêm nếm lần cuối rồi tắt bếp, rắc tiêu lên trên.