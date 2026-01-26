Sữa bột cho trẻ sơ sinh thương hiệu Picot bị thu hồi vì chứa độc tố

Theo Lactalis, quyết định thu hồi được đưa ra sau khi công ty nhận được cảnh báo về nguy cơ độc tố cereulide xuất hiện trong một nguyên liệu do nhà cung cấp bên ngoài cung cấp. Nguyên liệu này là Omega-6 arachidonic acid (ARA), được sử dụng trong công thức sữa của một số sản phẩm Picot.

Lactalis Nutrition Santé (LNS) cho biết kết quả kiểm nghiệm từ một phòng thí nghiệm độc lập, được công nhận, đã xác nhận sự hiện diện của độc tố cereulide trong sữa bột đã pha. Cereulide là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm sữa Picot Nutrition Quotidienne giai đoạn 1 (hộp 400g, 800g và 850g), Picot Nutrition Quotidienne giai đoạn 2 (hộp 800g và 850g), cùng Picot AR giai đoạn 2 loại 800g. Lactalis khuyến cáo phụ huynh không tiếp tục sử dụng các sản phẩm thuộc các lô nói trên.

Doanh nghiệp cho biết đến nay chưa ghi nhận khiếu nại hay ca ngộ độc nào từ phía cơ quan chức năng Pháp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm này. Lactalis khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để theo dõi và xử lý sự việc.

Vụ việc của Lactalis diễn ra trong bối cảnh một số tập đoàn thực phẩm lớn cũng phải thu hồi sữa công thức vì nguy cơ tương tự. Trước đó, Nestlé đã thông báo thu hồi một số lô sữa công thức SMA tại nhiều thị trường do lo ngại nhiễm cereulide, dù chưa có trường hợp ngộ độc nào được xác nhận. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo độc tố này bền nhiệt, không bị phá hủy khi đun sôi hay pha chế thông thường.

Ngoài ra, Danone được cho là đã tạm dừng bán một số sản phẩm sữa công thức tại Singapore theo yêu cầu của cơ quan quản lý địa phương, dù chưa phát hiện cereulide hay vi khuẩn Bacillus cereus trong các sản phẩm của hãng. Động thái này đến sau khi Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm (FSA) của Vương quốc Anh ra thông báo yêu cầu thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula sau khi phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide trong một lô hàng cụ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát thông tin thu hồi từ nhà sản xuất và cơ quan chức năng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn an toàn khi lựa chọn và sử dụng sữa công thức cho trẻ nhỏ.

Thúy Hạnh