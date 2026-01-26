Người phụ nữ phát hiện vỡ túi độn ngực khi đi kiểm tra: BS khuyến cáo chị em nâng ngực muốn chơi thể thao cần lưu ý 2 điều kiện

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền chia sẻ của một nữ pickleball thủ về việc bất ngờ phát hiện túi độn ngực bị rách, dù trước đó hoàn toàn không có triệu chứng bất thường. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người từng phẫu thuật nâng ngực và đang duy trì thói quen vận động thể thao cường độ cao.

Theo chia sẻ của người phụ nữ này, trước thời điểm thăm khám, chị không gặp tình trạng đau nhức, cứng ngực hay biến dạng vùng ngực, sinh hoạt và vận động vẫn diễn ra bình thường. Nhưng do là người thường xuyên chơi thể thao nên sau khi biết một người bạn gặp vấn đề với túi ngực, chị đã đi kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy túi ngực bên phải đã bị rách, một phát hiện khiến chính chị cũng bất ngờ. Các bác sĩ sau đó tư vấn nên phẫu thuật nội soi lấy túi ngực ra sớm, bởi nếu để kéo dài, tình trạng rách túi có thể dẫn tới viêm, xơ hóa hoặc làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

Điều đáng lưu ý là trong suốt thời gian trước đó, cơ thể không phát đi bất kỳ "tín hiệu cảnh báo" rõ ràng nào. Trường hợp này cho thấy tổn thương túi độn ngực có thể diễn tiến âm thầm, không kèm theo triệu chứng lâm sàng dễ nhận biết và chỉ được phát hiện khi kiểm tra bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Hiện nay, chưa có kết luận y khoa chính thức khẳng định chơi các môn thể thao đối kháng hay vận động mạnh là nguyên nhân trực tiếp gây vỡ túi độn ngực. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo rằng những tổn thương liên quan đến túi ngực có thể xảy ra lặng lẽ, không biểu hiện ra bên ngoài và dễ bị bỏ qua nếu người phụ nữ chủ quan.

Phụ nữ làm ngực có cần lưu ý gì khi chơi thể thao?

Qua câu chuyện trên, rất nhiều chị em đã làm ngực cảm thấy vô cùng lo lắng khi bản thân đang hoặc có ý định chơi các môn thể thao đối kháng hay vận động mạnh.

Về vấn đề này, BS Cao Ngọc Duy cũng khẳng định, chị em đã nâng ngực vẫn hoàn toàn có thể chơi được các môn thể thao cường độ mạnh như Pickleball. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các bạn cần lưu ý hai điều kiện tiên quyết:

Thứ nhất: Phải sử dụng túi ngực chất lượng tốt và quy trình phẫu thuật phải chuẩn xác, không gây tổn thương hay làm rách bao túi trong quá trình đặt. Với các dòng túi hiện đại như Nanochip hay Motiva, độ bền cực kỳ cao, thậm chí có thể chịu được áp lực lớn mà không biến dạng.

Thứ hai: Luôn sử dụng áo ngực thể thao hoặc áo định hình chuyên dụng để nâng đỡ vòng một chắc chắn, giúp việc vận động được thoải mái và giảm áp lực lên mô ngực.

Vỡ túi ngực có thể xảy ra trong trường hợp nào? BS Cao Ngọc Duy cho biết: Trường hợp vỡ túi ngực chỉ có thể xảy ra khi: Túi ngực đó không tốt, hoặc là trong lúc phẫu thuật nâng ngực, khi đưa cái túi ngực đó vào cơ thể của khách hàng chẳng may làm rách bao túi. Túi ngực bị rách bao túi để trong người của khách hàng một thời gian dài sẽ dẫn đến hiện tượng là bị vỡ dần vỡ dần, đến một ngày nó sẽ vỡ hẳn cái bao túi ra.

Cuối cùng, BS Duy khuyến cáo chị em có nâng ngực thì nên kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần bằng việc rất là đơn giản như là siêu âm. Siêu âm ngực có thể xem được túi ngực của mình có bị vỡ hay không, có bị rò rỉ hay không. Và nếu như có biểu hiện bất thường như đau, tức hay nhói ở vùng ngực thì chị em nên kiểm tra ngay.

Trường hợp chị em đã nâng ngực thì vẫn có thể chơi thể thao cường độ cao được với một điều kiện là phẫu thuật ngực phải an toàn, túi ngực sử dụng để nâng ngực đó phải là những túi ngực loại tốt, không bị rách khi thực hiện phẫu thuật.