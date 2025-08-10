Tôi từng mắc chứng lo âu nhẹ - và việc dọn nhà đã giúp tôi theo cách không ngờ tới

1. Ngôi nhà lộn xộn đã giữ lại tất cả những điều khiến tôi mệt mỏi

Có một thời gian dài tôi thường thức dậy lúc 2 giờ sáng, không thể ngủ lại. Tôi nghĩ về đủ chuyện: điểm số của con, mẹ chồng khó tính, những lời chồng nói khiến tôi không thể nào quên…

Bác sĩ nói tôi bị “rối loạn lo âu nhẹ”, khuyên nên thư giãn và điều chỉnh nhịp sống. Nhưng điều tôi thực sự cần là một không gian sống cho phép tôi thở ra.

Tôi đã nhìn quanh căn nhà của mình và nhận ra: ghế sofa chất đầy quần áo chưa gấp, bàn ăn đầy hóa đơn cũ và đồ linh tinh, góc phòng có hàng loạt hộp để “một ngày nào đó sẽ dọn”… Tất cả những thứ đó như những chiếc móc níu tôi lại với mệt mỏi, nhắc tôi về sự trì trệ của chính mình.

2. Tôi từng giữ lại mọi thứ, chỉ vì “sợ lãng phí” và “nghĩ cho người khác”

Tôi giữ lại cả đống đồ không cần thiết:

- Quần áo con mặc từ hồi còn bé

- Áo sơ mi chồng chẳng bao giờ dùng

- Hộp các-tông từ lần chuyển nhà 10 năm trước

- Thậm chí cả những món đồ trang trí đã hỏng

Tôi luôn nghĩ mình chu đáo, không nỡ vứt đi vì "biết đâu cần đến". Nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi không thấy mình chu đáo – tôi chỉ thấy mình kiệt sức.

3. Một dòng chữ đã thay đổi tôi: “Khi nhà bạn lộn xộn, trái tim bạn không còn chỗ cho chính mình”

Tôi bắt đầu dọn dẹp. Không ồ ạt. Từng bước một.

- Ngày đầu tiên, tôi vứt hết đống tạp chí cũ

- Ngày thứ ba, tôi dọn hết đồ hết hạn trong bếp

- Một tuần sau, tôi cho đi gần chục chiếc váy không còn mặc

Càng buông bỏ, tôi càng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không còn là người lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên mình. Tôi bắt đầu “nhìn lại chính mình” từ việc chọn giữ gìn điều gì trong không gian sống.

4. Khi nhà sạch, tâm trí cũng sạch

Trước đây, mỗi khi đi làm về, tôi thở dài trước cửa nhà. Giờ đây, tôi mở cửa và mỉm cười. Căn phòng thoáng đãng, ánh nắng chiếu lên nền gỗ, bầu không khí trong lành như được “reset” lại mỗi ngày.

Tôi bỏ bớt đồ đạc. Phòng ngủ giờ chỉ còn chiếc giường, bàn nhỏ và chậu cây.

Con tôi học bài, tôi đọc sách – trên chiếc bàn ăn sạch sẽ không còn chất đống hộp sữa hay đồ chơi. Cả nhà cùng chậm lại, cùng hít thở cuộc sống.

5. Tôi không còn mua để lấp khoảng trống

Sau khi áp dụng lối sống tối giản theo phương pháp KonMari, tôi mua ít đi. Không còn tích trữ đồ vì sợ thiếu. Không còn mua sắm để tạm thời quên đi cảm xúc tiêu cực.

Tôi bắt đầu trân trọng khoảng trống – trong tủ, trong phòng, và cả trong tâm trí.

Tôi hiểu rằng nhà không phải nơi chất đồ, mà là nơi để chữa lành. Mỗi góc gọn gàng là một khoảng thở. Mỗi món đồ còn lại là điều tôi thực sự cần – và thực sự chọn giữ.

Kết

Tôi không thay đổi toàn bộ cuộc sống trong một đêm. Nhưng việc dọn nhà – dọn lòng đã khiến tôi nhẹ nhõm hơn từng chút.

Nỗi lo âu chưa hẳn biến mất, nhưng giờ đây, tôi không còn bị nhấn chìm bởi nó nữa. Tôi đã học được cách giữ lại những điều thiết yếu – và buông bỏ phần còn lại.

Nếu bạn cũng đang cảm thấy kiệt sức, hãy bắt đầu từ căn nhà mình đang sống. Có thể, giống như tôi, bạn sẽ tìm lại được sự bình yên ngay trong những khoảng trống mình tạo ra.