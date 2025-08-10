Ở sang mà vẫn giữ được vượng khí: Bên trong căn hộ 70m2 của cặp luật sư - diễn viên khiến hội yêu nhà trầm trồ

Nhiều người cho rằng sống ở chung cư nhỏ đồng nghĩa với việc phải hy sinh thẩm mỹ hoặc tiện nghi. Nhưng tổ ấm chỉ 70m2 của một gia đình trẻ dưới đây sẽ chứng minh điều ngược lại: Diện tích nhỏ không cản được tinh thần sống lớn.

Là nơi ở của một nữ diễn viên và người chồng luật sư cùng đứa con nhỏ, căn hộ cũ đã được "lột xác" bởi bàn tay thiết kế tài hoa của Ewa/Thomas Studio. Không chỉ đẹp, ngôi nhà còn hài hòa về phong thủy từ hướng sáng, vật liệu, cho đến từng đường bo cong mềm mại, đem lại cảm giác thư thái, thịnh vượng, phù hợp cho đời sống gia đình hiện đại.

Một căn hộ nhỏ nhưng nhiều khí chất: Phong thủy từ ánh sáng đến chất liệu

Căn hộ tọa lạc trong một tòa nhà cũ, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã toát lên sự tinh tế hiện đại pha chút cổ điển. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập nhờ thiết kế mở và hệ cửa sổ gỗ nguyên bản, giúp không khí lưu thông, mang lại dương khí mạnh mẽ cho toàn bộ không gian - một yếu tố phong thủy quan trọng để tạo năng lượng sống tích cực.

Sàn lát gỗ sồi nguyên bản xếp xương cá - loại vật liệu không chỉ đẹp mà còn mang đến cảm giác "ấm dưới chân, vững trên sàn", tượng trưng cho sự ổn định và bền vững trong cuộc sống gia đình.

Bo cong và đường tròn: Bí quyết phong thủy để "hóa giải góc nhọn"

Điểm nổi bật trong thiết kế của căn hộ này là gần như toàn bộ vật dụng từ bếp, tủ, bàn, đảo bếp đến đèn đều có đường nét bo tròn hoặc góc mềm mại. Trong phong thủy, việc hạn chế góc nhọn không chỉ giúp không gian hài hòa hơn mà còn giúp "tán khí", giữ cho năng lượng trong nhà luôn ổn định và dễ chịu.

Vật liệu chủ đạo là gỗ tự nhiên và đá marble, đi kèm bảng màu ấm: Xanh ô liu, hồng đất, kem be và xanh chai giúp mang lại cảm giác thư giãn, đủ ấm cúng mà vẫn sáng thoáng. Tông màu nhẹ cũng là bí quyết để "mở rộng" không gian thị giác, khiến căn hộ nhỏ trông rộng rãi hơn thực tế.

Góc bếp tự chọn – nơi hội tụ tài lộc và hơi ấm gia đình

Phòng bếp được thiết kế theo phong cách buffet mở hiện đại, tiện lợi và đầy tính kết nối. Đảo bếp phủ đá marble hồng phối cùng gỗ sồi sáng màu, phía dưới là chân bếp màu xanh chai - một gam màu được đánh giá là "thu hút tài lộc" trong phong thủy hiện đại.

Bếp chính là "trái tim" của ngôi nhà, và cũng là nơi đại diện cho tài lộc trong phong thủy. Ở đây, mọi chi tiết đều tối ưu để người nội trợ cảm thấy thư thái, yêu việc bếp núc, từ đó giữ lửa hạnh phúc cho cả gia đình.

Phòng ngủ – nơi nuôi dưỡng tinh thần và cảm xúc

Trong phòng ngủ, một bức tranh nghệ thuật là trung tâm cảm hứng, được chủ nhà lựa chọn kỹ lưỡng. Giường đặt theo hướng hợp mệnh của vợ chồng, phía sau là tường vững chắc, hai bên có bàn nhỏ đối xứng, đảm bảo nguyên tắc phong thủy "tựa núi, không trống trải".

Ánh sáng mềm từ đèn treo tường và đèn ngủ chụp vải giúp tạo không gian nghỉ ngơi dễ chịu, giảm stress và giúp ngủ sâu hơn - yếu tố phong thủy quan trọng để hồi phục năng lượng cá nhân.

Phòng tắm sang trọng và tinh tế, nơi "tẩy trần" năng lượng tiêu cực

Phòng tắm sử dụng gỗ phối đá marble và đèn thủy tinh vintage, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi. Trong phong thủy, phòng tắm là nơi cần được giữ sạch sẽ, sáng sủa bởi đây là "nút xả" năng lượng tiêu cực, cũng là nơi tái nạp tinh thần sau một ngày làm việc.

Cửa phòng tắm không đặt đối diện giường - một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng để tránh xung đột khí trường, giúp giấc ngủ không bị ảnh hưởng.

Vật phẩm phong thủy khéo léo lồng ghép: Không phô trương mà hiệu quả

- Đèn bàn chụp xanh trên giá sách: Màu xanh mang năng lượng của Mộc đại diện cho sự phát triển, sáng tạo và sức sống.

- Đá tự nhiên và tranh nghệ thuật vintage: Tượng trưng cho Thổ và Kim tạo nền tảng vững vàng và hút vận khí tốt.

- Gương được bố trí ở góc chiếu sáng nhưng không đối diện cửa ra vào hay giường ngủ, giữ khí không bị "phản xạ ngược", tránh hao tổn năng lượng cá nhân.

Sống ở chung cư không có nghĩa là sống "cho có". Một tổ ấm dù chỉ 70m2 vẫn có thể chất lượng như biệt thự, miễn là người ở biết cách dẫn dắt năng lượng bằng phong thủy hợp lý, thiết kế thông minh và tâm thế trân trọng từng góc nhỏ của cuộc sống.

Người vợ là diễn viên, người chồng là luật sư, hai người với lịch trình bận rộn vẫn ưu tiên tạo ra không gian sống có "chất riêng" và dưỡng khí tốt cho con. Căn hộ này không chỉ đẹp mà còn là bản tuyên ngôn sống đậm chất "an cư để lập nghiệp" trong thời đại đô thị hóa.