Muốn vận may "bung nở" mùa thu? 3 con giáp này nên diện ngay màu đỏ

Theo phong thủy ngũ hành, mỗi con giáp đều có màu sắc "hợp mệnh" giúp kích hoạt vận may và tài lộc trong từng giai đoạn. Mùa thu 2025 này, có 3 con giáp đặc biệt hợp với màu đỏ - gam màu tượng trưng cho Hỏa khí, sự hưng vượng và sức sống dồi dào. Không chỉ mang ý nghĩa cát tường, màu đỏ khi phối hợp khéo léo còn giúp bạn vừa hợp phong thủy, vừa ghi điểm thời trang. Dưới đây là danh sách 3 con giáp nên diện màu đỏ trong mùa thu này cùng gợi ý phối đồ tinh tế để hài hòa ngũ hành và nâng tầm phong cách.

1. Tuổi Ngọ - Màu đỏ tiếp sức cho sự bứt phá

Người tuổi Ngọ vốn mang năng lượng dồi dào, nhiệt huyết và mạnh mẽ. Mùa thu thuộc hành Kim, mà Hỏa (đỏ) có thể "chế" bớt năng lượng Kim, giúp tuổi Ngọ giữ vững tinh thần và sự chủ động.

Cách phối đồ:

- Nữ: Váy midi đỏ rượu vang kết hợp áo khoác cardigan be hoặc kem để cân bằng thị giác, tạo sự mềm mại.

- Nam: Áo sweater đỏ đô phối quần kaki màu nâu nhạt, vừa ấm áp vừa thanh lịch.

Mẹo phong thủy: Tránh mặc full đỏ từ đầu tới chân, nên điểm xuyết đỏ ở áo, khăn choàng hoặc phụ kiện để giữ sự hài hòa.

2. Tuổi Dậu - Sắc đỏ giúp khai mở vận tài

Mùa thu vốn là thời điểm tuổi Dậu dễ gặp quý nhân, nhưng cũng dễ bị hao tài do Kim vượng. Sắc đỏ thuộc Hỏa sẽ bổ trợ, giúp cân bằng vận khí, kích hoạt tài lộc.

Cách phối đồ:

- Nữ: Blazer đỏ tươi kết hợp quần âu đen và giày cao gót đỏ mận tạo hiệu ứng quyền lực.

- Nam: Áo sơ mi đỏ nhạt phối cùng vest xám than, vừa nổi bật vừa sang trọng.

Mẹo phong thủy: Nên chọn chất liệu mềm mại như lụa, len mỏng để giảm bớt sự "nóng" của gam đỏ, giữ năng lượng ổn định.

3. Tuổi Thìn - Đỏ củng cố sự tự tin và may mắn

Người tuổi Thìn trong mùa thu thường gặp nhiều cơ hội về sự nghiệp và đầu tư. Màu đỏ giúp tuổi Thìn tăng dương khí, củng cố sự tự tin khi đàm phán và ra quyết định.

Cách phối đồ:

- Nữ: Váy bút chì đỏ phối áo blouse trắng và túi xách đỏ đô phù hợp cả công sở lẫn tiệc tối.

- Nam: Áo polo đỏ phối quần jean tối màu và đồng hồ dây da đỏ nâu trẻ trung, năng động.

Mẹo phong thủy: Nếu ngại mặc đỏ toàn bộ, có thể dùng giày, thắt lưng, đồng hồ hoặc khuy áo đỏ để vẫn giữ được năng lượng Hỏa.

Lời khuyên phong thủy - thời trang chung

Chọn sắc đỏ hợp tông da:

- Da sáng: Đỏ tươi, đỏ cam.

- Da trung bình: Đỏ ruby, đỏ đô.

- Da ngăm: Đỏ rượu vang, đỏ đất.

- Kết hợp với màu trung tính (trắng, be, xám, đen) để không bị "chói mắt" và giữ sự cân bằng ngũ hành.

- Phụ kiện đỏ (khăn, túi, giày, cà vạt) là giải pháp cho người không muốn mặc nguyên set đỏ nhưng vẫn muốn kích hoạt may mắn.

Màu đỏ không chỉ là gam màu quyền lực trong thời trang, mà còn là "chìa khóa" phong thủy giúp 3 con giáp Ngọ - Dậu - Thìn chiêu tài, hút may mắn trong mùa thu này. Diện màu đỏ đúng cách, bạn vừa hợp mệnh, vừa tỏa sáng với phong cách riêng để mỗi bước đi đều mang theo năng lượng tích cực và cơ hội mới.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)